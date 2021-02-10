BlackBerry все, поддержка смартфонов будет прекращена. Помянем

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Ушла целая эпоха

BlackBerry — это не только телефоны, а еще множество интернет-сервисов, заточенных на конфиденциальность, комфорт и скорость. Канадская компания первой придумала полноценный мобильный интернет-мессенджер, который был привязан к номеру телефонов. Компания предлагала услуги BES (BlackBerry Enterprise Server), которыми активно пользовались бизнес клиенты.

Все это теперь уходит в небытие. С 4 января 2022 года будет прекращена поддержка телефонов BlackBerry, перестанут работать многочисленные сервисы, а в ряде стран и вовсе могут прекратят корректно работать такие базовые функции, как подключение к сотовым сетям, отправка SMS, голосовые вызовы, интернет соединение по Wi-Fi и сотовым сетям. Отключение затронет такие сервисы как BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger и BlackBerry Blend.

Ранее компания планировала прекратить работу сервисов в 2019 году, но затем конечный срок был отодвинут на 4 января 2022 года. Стоит сказать, что смартфонов на базе Android это не коснется. Речь идет исключительно об устройствах, работающих под управлением BlackBerry OS 10, OS 7 и более ранних версиях ПО. На данный момент в мире осталось не так много пользователей, который все еще пользуются такими гаджетами, поэтому 4 января следующего года станет черным днем лишь для небольшого количества пользователей.

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Источник: liliputing