Blackview A100 — бюджетный камерофон

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В этом месяце состоялась премьера Blackview A100, который позиционируется компанией как самый шустрый смартфон в ценовом сегменте до $300, что касается автофокусировки и скорости съемки. Как фишку новинки производитель продвигает наличие датчика Sony IMX362 со светосилой f/1.75 и разрешением 12-мегапикселей. Его оптический формат составил 1/2,55", размер каждого пикселя равен 1,4 мкм и есть поддержка технологии Dual Pixel для увеличения скорости автофокусировки.

Автофокус Dual Pixel - это расширение фазовой автофокусировки. Каждый пиксель на датчике используется и помогает в вычислении разности фаз и фокусировки для сбора большего количества информации, что обещает гораздо более быструю и более точную фокусировку для динамичных снимков без потери качества изображения даже в местах с недостаточным освещением.

Предложили также VCM — систему фокусировки, которая призвана компенсировать дрожание при съемке. Здесь используется простой двигатель для перемещения по прямой линии ближе или дальше от объекта для фокусировки. Blackview A100 использует систему VCM с обратной связью, обеспечивающую более быструю фокусировку и лучшую компенсацию дрожания.

В системе имеется датчик положения, который непрерывно контролирует положение и обеспечивает быструю обратную связь в реальном времени с VCM, для чего скорость фокусировки значительно сокращается, а качество изображения повышается. Среди прочего заявлена скорость непрерывной съемки до 10 кадров в секунду, создавая 100 снимков всего за 10 секунд.

В целом, улучшенная светочувствительность, скорость автофокусировки и точность, полученные от большого 1/2,55-дюймового сенсора с большими пикселями 1,4 мкм и диафрагмой f/1,75, Dual Pixel и VCM с обратной связью, позволяют Blackview A100 снимать быстрее, чем другие смартфоны с аналогичным ценником.

Помимо основного 12 Мп датчика Sony IMX362 камера Blackview A100 получила ширик на 8 Мп с углом обзора 115 градусов, а также фронталку Samsung S5K4H7 на 8 Мп.

Blackview A100 предлагает чип Helio P70, 6 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек, аккумулятор емкостью 4680 мАч, модуль NFC и фирменную оболочку Doke OS 2.0 на базе ОС Android 11.

Только до 4 июля Blackview A100 можно будет приобрести за $139,99 и это на $110 ниже его обычной цены.

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