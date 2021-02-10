Blackview A200 Pro: неплохая производительность в стильном дизайне по хорошей цене

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Новинка от Blackview уже доступна в продаже

Blackview славится своими ударопрочными устройствами и бюджетным сегментом. На этот раз компания решила выпустить достаточно интересное свое с хорошими характеристиками A200 Pro.

Смартфон оснащен изогнутым экраном AMOLED 2,4K 6.67” с частотой развертки в 120 Гц, аккумулятором 5050 мАч, который порадует многих и поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

Камеры здесь неплохие, основная камера в целый 108 Мп от Samsung ISOCELL HM6 1/1,67 дюйма в сочетании с усовершенствованными алгоритмами Blackview ArcSoft 6.0, что позволит делать действительно качественные фотографии. Кроме того, есть дополнительные камеры для еще лучшего пользовательского опыта: широкоугольный датчик 8 МП 117° и ультрамакросенсор на 2 МП. Фронтальная камера здесь 16-мегапиксельная от Samsung.

Процессор достаточно известен всем 6-нм Helio G99 – непревзойденная классика, сочетающая в себе хорошую производительность и автономность.

Смартфон создан для стильных людей, знающих, чего хотят. Симметричная изогнутая конструкция с округлыми краями обеспечивает эргономичную кривизну для идеального захвата. Есть оптический датчик отпечатков пальцев под экраном.

A200 Pro доступен в трех приятных цветах: Daybreak Blue, Meteor Purple и Polar Night Black.

Приобрести этот стильный смартфон можно по ссылке:

Blackview A200 Pro 12/256 GB

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