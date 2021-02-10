Blackview анонсировала 6 новинок со скидками до 70% на AliExpress – лучшие цены на защищенные устройства!

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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА ОТ BLACKVIEW

Компания Blackview, известная своими защищенными смартфонами и гаджетами, объявила о старте промо-акции Blackview Super Brand Day в магазине AliExpress. В рамках мероприятия пройдет глобальная премьера сразу 6 новых устройств со скидками до 70%.

Если вас заинтересует любая новинка, переходите по ссылке в названии и покупайте!

Среди новинок – 5G флагманские защищенные смартфоны BL9000 и BL8000 , бюджетный 4G смартфон BV9300 Pro , первый в мире защищенный смартчасы W50 , скоростной планшет Tab 70 WiFi с поддержкой Wi-Fi 6 и наушники AirBuds 8 .

BL9000 – первый в мире 5G защищенный смартфон с двойным экраном и 50 Мп селфи-камерами. Он оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8020, до 24 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти, 50 Мп основной и передней камерами. Цена – 299$ (на первые 500 заказов) – за эти средства топ!

немного упрощенный, но с крутой ценой

BL8000 также имеет 5G чипсет, однако модель более доступна - здесь установили чипсет Dimensity 7050, до 24 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти и 50 Мп тыловую камеру. В нем также имеется второй дисплей. Быстрая зарядка – 33 вт. Цена – 199$.

4G вариант с огромной батареей

BV9300 Pro – смартфон, который будет жить у вас несколько дней, на чем производитель делает акцент – устанавливая аккумулятор емкостью 15 080 мАч. Также здесь 100-люменный фонарик, Helio G99, до 24 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Цена – $200.

Бюджетный планшет

Планшет Tab 70 WiFi поддерживает Wi-Fi 6, имеет 10,1" дисплей, 6 ГБ ОЗУ и батарею на 6580 мАч и сверхкрутую цену – всего $79,99. Планшет создан для того, чтобы просматривать на нем YouTube и другие стриминговые сервисы.

Ну и часы, защищенные

Смартчасы W50 – первые защищенные часы с Bluetooth-звонками. Он выдерживает нагрузку до 7 кг, водоустойчив до 2 метров и работает при температуре от -30 до +70°C.

AnC в наушниках за $20

Наушники AirBuds 8 имеют активное шумоподавление, 13 мм драйверы и батарею на 400 мАч. Также, необычная фишка для часов – внешний аккумулятор для показа процентов

Итак, бренд Blackview очень круто обновили свою линейку устройств – добавив в них крутые технические характеристики по невысокой цене. А со скидками до 70% распродажа бренда еще более привлекательна.