Blackview BL6000 Pro получает Android 11 и скидку

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В начале нынешнего года вышел Blackview BL6000 Pro, который создан для тех, кто хочет защищенный смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Яркий дисплей, достаточно мощный чип, неплохая для этого класса устройств камера — свои достоинства у этой модели есть. К числу преимуществ также стоит отнести операционную систему Android 11.

В этом месяце компания выпустит обновленную версию защищенного мобильника, который получит актуальную версию зеленого робота. Только до 8 июня компания предлагает его по сниженной цене за $379,08 (скидка $220,91) для тех, кто первыми закажут Blackview BL6000 Pro с Android 11.

С приходом Android 11 пользователи получат улучшенный визуальный опыт, более интеллектуальное управление и улучшенную конфиденциальность. С установкой актуальной версии операционной системы интерфейс станет плавным и эффективным.

Напомним, что Blackview BL6000 Pro построен на базе чипа Dimensity 800, предлагает 8 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 256 Гб и трехкомпонентную основную камеру, где ключевой датчик на 48 Мп Sony IMX582. Питает аппарат батарейка на 5280 мАч, и сам смартфон получил защищенное исполнение по классу IP68/IP69K, а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810G.

Купить Blackview BL6000 Pro