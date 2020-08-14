Blackview BV9900 Pro обновится до Android 10

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Китайская компания Blackview этой весной анонсировала относительно недорогой смартфон с максимальной защитой от воды и пыли, а также тряски, ударов и т.д. Речь о Blackview BV9900 Pro, который получил в оснащение тепловизор. Сейчас компания решила преподнести владельцам этого смартфона еще один сюрприз — обновление до Android 10. Рассылка апдейта начнется в следующем месяце.

Среди основных изменений стоит отметить появление темной темы, которая распространяется на систему и ряд приложений Google и сторонних разработчиков. Сам интерфейс стал проще и элегантнее, сделан акцент на простоту и быстроту доступа к контенту. Переработали жестовое управление и жесты теперь работают не только в нижней части экрана, но и с краев. Реализована новая схема обновлений, доработана функция Smart Reply, появился контроль за опциями безопасности, добавлена поддержка кодека AV1 и появились дополнительные настройки в уведомлениях.

Напомним, что Blackview BV9900 Pro оснастили чипом Helio P90, дисплеем диагональю 5,84 дюйма разрешением 2280х1080 точек, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной, фронталкой на 16 Мп и четверной основной камерой 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Смартфон сертифицирован по классу защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810, а питает его батарейка на 4380 мАч.

Только 24 августа на торговой площадке AliExpress будет производиться распродажа, в рамках которой устройства Blackview будут доступны по скидкам.

Купить Blackview BV9900 Pro

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Blackview Tab 8

Blackview BV4900



