Blackview сбрасывает цены до 50% - грандиозная летняя распродажа AliExpress

117

Blackview запускает грандиозную распродажу с приятными скидками!

Готовьтесь к невероятным скидкам на самые популярные продукты от Blackview при распродаже Back to School на AliExpress! От сложных смартфонов до термальных защищенных телефонов и ультра-больших смарт-часов AMOLED – здесь найдется что-то для каждого. Не упустите шанс приобрести эти инновационные гаджеты по самым выгодным ценам!

Blackview HERO 10 – самый доступный складной смартфон в мире!

Считаете, что складывающиеся смартфоны – это роскошь? Думайте еще раз! Blackview HERO 10 доказывает, что инновационный дизайн может быть доступен всем. Теперь вы можете получить это невероятное устройство с огромной скидкой! За цену всего $356 вы получаете телефон с 6.9-дюймовым 2.5K AMOLED дисплеем, который обеспечивает потрясающее изображение.

Его прочный дизайн выдерживает до 250,000 сборок, а система камер с основным сенсором на 108 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп гарантирует четкие и яркие снимки. И все это работает на основе мощного процессора MediaTek Helio G99.



Tab 16 Pro – больше экрана, больше оперативной памяти, больше возможностей!

Не хотите отставать в производительности? Tab 16 Pro Blackview – идеальный выбор для тех, кто ценит многозадачность. Всего за $137 вы получаете планшет с большим 11-дюймовым дисплеем, который занимает 83% передней панели и поддержкой Widevine L1 для просмотра видео в высоком качестве.

Благодаря 8 ГБ оперативной памяти и возможности расширения хранилища до 2 ТБ, устройство станет надежным помощником в любой работе или развлечениях. Кроме того, Tab 16 Pro работает на Android 14 с DokeOS_P 4.0, что обеспечивает быстроту и плавность работы.

Blackview MEGA 1 – флагман серии MEGA

Скидка на первый флагман серии MEGA от Blackview – это предложение, от которого сложно отказаться ! MEGA 1 с большим 11.5-дюймовым 2.4K дисплеем и частотой обновления 120 Гц создан для того, чтобы поражать.

Его процессор MediaTek Helio G99 и до 24 ГБ оперативной памяти позволяют выполнять самые сложные задачи быстро и эффективно. Благодаря 50 Мп основной камере ваши фотографии всегда будут яркими и насыщенными. И все это всего за $163.

Blackview BL9000 Pro – лучший термальный защищенный телефон с поддержкой 5G

Если вам нужен телефон, который не боится никаких условий и защищен по военным стандартам защиты MIL-STD 810, обратите внимание на Blackview BL9000 Pro. Этот телефон оснащен самой современной термальной камерой FLIR® Lepton 3.5, которая позволяет обнаруживать утечки воды или вести наблюдение ночью с непревзойденной четкостью.

Мощный процессор MediaTek Dimensity 8020 и поддержка 24 ГБ оперативной памяти гарантируют быструю и плавную работу устройства в любых условиях. Приобрести со скидкой можно по этой ссылке.

Blackview R60 – ультра-яркие смарт-часы с AMOLED экраном

Хотите добавить стиль в вашу жизнь? Blackview R60 – это больше, чем просто смарт-часы. Он имеет самый большой и четкий квадратный AMOLED дисплей, который будет оставаться ярким даже под прямыми солнечными лучами. Теперь его можно приобрести со скидкой всего за $20!

Торопитесь – количество товаров ограничено!

Не упустите свой шанс получить эти фантастические гаджеты по невероятно выгодным ценам! Фестиваль проходит с 19 по 25 августа, поэтому переходите на официальный магазин Blackview на AliExpress и покупайте лучшие гаджеты по сниженным ценам прямо сейчас!





