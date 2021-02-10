Blackview Tab 11 поступает в продажу со скидкой

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Помимо защищенных смартфонов Blackview занимается выпуском планшетов. Не так давно компания анонсировала выход сразу нескольких моделей, где старшим и самым заряженным стал Blackview Tab 11. Компания готовится к старту продаж планшета и открывает подробности о нем.

Blackview Tab 11 получил поддержку Widevine L1 для защиты видеоконтента от несанкционированного копирования. Расшифровывается технология как Digital Rights Management и ее активно используют сервисы, такие как Disney + и HBO, Disney +, Prime Video, Hulu и другие для защиты своего контента от копирования и распространения без лицензии. Widevine DRM поддерживает несколько степеней качества потоковой передачи в зависимости от уровней безопасности устройства. Существует три уровня безопасности: Widevine L1, Widevine L2 и Widevine L3. L3 позволяет воспроизводить контент только с разрешением 480p, L2 - до 540p, а L1 - с максимально возможным разрешением.

Blackview Tab 11 с сертификатом Widevine L1 способен предоставлять своим пользователям видеоконтент HD или Ultra HD. Еще одна фишка планшета — Notebook. Это приложение для создания заметок, разработанное командой разработчиков Blackview. Оно позволяет пользователям вставлять аудио, изображения, печатные или прочие графические изображения в заметки. Получил планшет поддержку режима разделенного экрана, ночную тему и режим чтения, игровой режим для блокировки нежелательных уведомлений и предотвращения ошибочных касаний во время игр.

Blackview Tab 11 получил чип UNISOC Tiger T618, 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб встроенной, аккумулятор емкостью 6580 мАч, селфи-камеру на 8 Мп (Sony IMX219) и одиночную тыльную камеру на 13 Мп (Sony IMX258). Продажи планшета стартуют 6 декабря и в первый день его будут предлагать по цене $169,99 при использовании скидочного купона от продавца в размере $20.

Купить Blackview Tab 11