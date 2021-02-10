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Blackview Tab 16 – новый бюджетный планшет с крутыми характеристиками

09.03.2023 68 0

Популярность планшетов продолжает расти. Все больше людей переходят на дистанционную работу или обучение, проводят видеоконференции, создают электронные конспекты. Современные планшеты без проблем справляются с этими задачами, но для пользователей важно, чтобы устройство продавалось по доступной цене и имело отличные характеристики. Мы рекомендуем присмотреться к предстоящей новинке Blackview Tab 16.

Характеристики планшета Blackview Tab 16

Blackview Tab 16 получит 11-дюймовый экран разрешением 2K. Будет поддерживаться технология TÜV Rheinland, которая снижает излучение вредного синего света. Устройство сможет похвастаться компактными габаритами толщиной 7,95 мм и корпусом весом 533 г.

Когда выйдет планшет Blackview Tab 16

«Сердцем» Blackview Tab 16 станет восьмиядерный процессор Unisoc T616, набирающий в AnTuTu на 36 982 балла больше, чем чип в предыдущем Tab 15.

Процессор Blackview Tab 16

В дополнение идет постоянная память на 256 ГБ с расширением до 1 ТБ и до 14 ГБ оперативной благодаря виртуальному увеличению ОЗУ.

Память Blackview Tab 16

В виде операционной системы Blackview Tab 16 будет использоваться Android 12 с прошивкой Doke OS _P 3.0. Дополнительный инструмент Low Meminfo Killer предназначен для улучшения плавности интерфейса.

Новый планшет Blackview Tab 16

Blackview Tab 16 получит 13-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Можно включить разблокировку по лицу с помощью технологии AI. Из дополнительных аксессуаров предлагается клавиатура и стилус.

Характеристики Blackview Tab 16

Blackview Tab оснастят четырьмя динамиками Smart-K, которые будут выдавать трехмерный стереозвук. Технология Widevine L1 обеспечит просмотр потоковых видео в максимальном качестве, а система SELinux обещает улучшенную конфиденциальность.

Производительность Blackview Tab 16

Емкость батареи Blackview Tab 16 составит 7680 мАч, что обеспечит до 18 часов автономной работы.

Автономность Blackview Tab 16

Предзаказ на новый планшет Blackview Tab 16 будет проходить с 20 по 26 марта. В это время вы сможете приобрести устройство по самой выгодной цене. Пока можно просто добавить товар в корзину, перейдя на страницу Aliexpress .

Что интересно в планшете Blackview Tab 16

Не забудьте поделиться в комментариях своим мнением о новинке Blackview Tab 16.

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 09.03.2023

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Blackview Tab 16 – новый бюджетный планшет с крутыми характеристиками