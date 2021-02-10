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Популярность планшетов продолжает расти. Все больше людей переходят на дистанционную работу или обучение, проводят видеоконференции, создают электронные конспекты. Современные планшеты без проблем справляются с этими задачами, но для пользователей важно, чтобы устройство продавалось по доступной цене и имело отличные характеристики. Мы рекомендуем присмотреться к предстоящей новинке Blackview Tab 16.

Характеристики планшета Blackview Tab 16

Blackview Tab 16 получит 11-дюймовый экран разрешением 2K. Будет поддерживаться технология TÜV Rheinland, которая снижает излучение вредного синего света. Устройство сможет похвастаться компактными габаритами толщиной 7,95 мм и корпусом весом 533 г.

«Сердцем» Blackview Tab 16 станет восьмиядерный процессор Unisoc T616, набирающий в AnTuTu на 36 982 балла больше, чем чип в предыдущем Tab 15.

В дополнение идет постоянная память на 256 ГБ с расширением до 1 ТБ и до 14 ГБ оперативной благодаря виртуальному увеличению ОЗУ.

В виде операционной системы Blackview Tab 16 будет использоваться Android 12 с прошивкой Doke OS _P 3.0. Дополнительный инструмент Low Meminfo Killer предназначен для улучшения плавности интерфейса.

Blackview Tab 16 получит 13-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Можно включить разблокировку по лицу с помощью технологии AI. Из дополнительных аксессуаров предлагается клавиатура и стилус.

Blackview Tab оснастят четырьмя динамиками Smart-K, которые будут выдавать трехмерный стереозвук. Технология Widevine L1 обеспечит просмотр потоковых видео в максимальном качестве, а система SELinux обещает улучшенную конфиденциальность.

Емкость батареи Blackview Tab 16 составит 7680 мАч, что обеспечит до 18 часов автономной работы.

Предзаказ на новый планшет Blackview Tab 16 будет проходить с 20 по 26 марта. В это время вы сможете приобрести устройство по самой выгодной цене. Пока можно просто добавить товар в корзину, перейдя на страницу Aliexpress .

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