Больше деталей о Redmi K50

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Одна из ключевых фишек — поддержка Bluetooth 5.3

17 марта должна состояться премьера серии Redmi K50 и оставшиеся дни до анонса компания намерена подогревать интерес к новинкам. Ранее Xiaomi подтвердила, что в числе дебютантов будут модели с чипами Dimensity 8100 и Dimensity 9000. А сегодня компания сообщила, что новинки предложат «уникальный и удивительный дизайн».

Говоря об экстерьере Redmi K50, производитель акцентирует внимание, прежде всего, на версии, чье оформление тыльной крышки напоминает «вселенную». Здесь использовали нанокристаллический дизайн корпуса и попытались воспроизвести 3D-эффект на тыльной крышке. Если говорить о дизайне основной камеры, то здесь предложили прямоугольную площадку с тремя датчиками изображения, которые заключены в окружность и ниже надпись, указывающая на наличие датчика на 108-мегапикселей.

Сообщается также, что серия Redmi K50 сочетает в себе двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-порт и линейный вибромотор. Помимо вышеупомянутых полезных функций, Redmi K50 предложит поддержку Bluetooth 5.3, и это будет первый аппарат, поддерживающий этот стандарт. Он отличается меньшими задержками, предлагает более сильную защиту от помех, поддержку нового аудиокодека LC3 и улучшенные показатели качества звука.

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Источники: sparronews, sparronews