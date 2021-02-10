Больше подробностей о Oppo Reno 7

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Рассекретили почти все характеристики Oppo Reno 7

Oppo взяла за правило раз в полгода обновлять линейку Reno. Отходить от графика премьер компания не намерена несмотря на дефицит комплектующих. Уже скоро должна состояться презентация серии Oppo Reno 7, и сегодня в сеть слили характеристики базовой версии линейки.

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По данным сетевых информаторов, в основе Oppo Reno 7 будет лежать процессор Dimensity 920, который будет работать в тандеме с 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR4X. Флеш-накопитель будет вместимостью 256 Гб и это будет тип памяти UFS 3.1.

К числу преимуществ Oppo Reno 7 стоит отнести 10-битный дисплей от BOE диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Здесь же на лицевой панели установят фронтальную камеру на 32-мегапикселя Sony IMX615. На задней панели предложат систему из трех датчиков, где главный Sony IMX766 на 50-мегапикселей. Дополнят его широкоугольным объективом на 8 Мп и заглушкой на 2 Мп.

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Емкость аккумуляторной батареи составила 4500 мАч и предложат быструю 65-ваттную зарядку. Oppo Reno 7 предложит линейный вибромотор, NFC, парочку стереодинамиков и систему жидкостного охлаждения. Заключен смартфон должен быть в корпус из стекла Gorilla Glass пятого поколения.

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Источник: telegram