Будущая новинка Vivo X Note показана на качественных рендерах

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Vivo X Note – настоящий красавчик?

11 апреля в Китае будет представлен флагманский смартфон Vivo X Note. Данная модель относится к премиальному сегменту, поэтому и характеристики, и внешний вид должны быть соответствующего уровня. Дизайн Vivo X Note уже можно рассмотреть благодаря опубликованным рендерам.

Vivo X Note доступен к бронированию на интернет-площадках Tmall и JD. Технические характеристики следующие:

Экран: 7 дюймов, матрица AMOLED, разрешение Quad HD+, частота обновления 120 Гц;

Железо: процессор Snapdragon 8 Gen 1;

Варианты памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ;

Основная камера: 50 Мп (сенсор Samsung S5KGN1) + 48 Мп (Sony IMX598) + 12 Мп (Sony IMX663) + 8 Мп (OV08A10), 5-кратный оптический зум;

Аккумулятор: 5000 мАч, 80-ваттная зарядка.

На рендерах видно, что Vivo X Note имеет довольно большой блок основной камеры, растянутый по всей верхней части задней панели. Дисплей с изогнутыми краями, что красиво в теории, но на практике может оказаться не очень удобно.

Сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем – это уже всем известная и привычная технология. Фронтальная камера, по идее, должна была быть полностью спрятана под экраном, но на изображениях мы отчетливо видим вырез для нее.

Рендеры демонстрируют цветовые решения Vivo X Note – черный, серый и голубой. Цвета приятные и элегантные, выдержанные в премиальном стиле. По слухам, также смартфон должен предлагаться в более веселом оранжевом варианте.

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