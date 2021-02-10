Будущее от главы Nokia: 6G к 2030 году и смартфоны начнут терять популярность

269

А еще начнут вживлять электронные имплантаты

На этой неделе прошел Всемирный экономический форум в Давосе, главной темой которого была Украина и война на ее территории, развязанная Россией. Но не только о политике говорили участники мероприятия, обсуждали технологии и дальнейшее их развитие. Посетил Давос 2022 генеральный директор Nokia по телекоммуникационному оборудованию Пекка Лундмарк, который сделал несколько любопытных заявлений.

В частности, он считает, что коммерческие 6G-сети будут введены в эксплуатацию примерно к 2030 году. Он не стал называть страны, которые окажутся в авангарде гонки за сетями шестого поколения. К этому времени Пекка Лундмарк предсказывает появление «цифрового двойника всего» и для этого нужны будут огромные вычислительные мощности. Он говорил о метавселенной, для функционирования которой потребуются сети, где скорость передачи данных будет в 100 или даже в 1000 раз быстрее, чем предлагают сейчас.

Еще одним любопытным предсказанием стало то, что в скором времени люди начнут массово переходить на работу со смарт-очками и прочими умными гаджетами, которые позволят им легко и просто подключаться к Интернету и прочим устройства для взаимодействия с ними. При этом Пекка Лундмарк считает, что смартфон перестанет быть самым распространенным интерфейсом.

Он считает, что появятся новые, часть из которых будут вживлены в тело. Топ-менеджер Nokia не стал уточнять, о каких устройствах он говорит и какие из них начнут вживлять в тело. Но, похоже, что он говорит о чипах или электронных имплантатах. Похоже, что он верит в затею Илон Маска и компании Neuralink создающей чипы, которые в будущем начнут вживлять в мозг человека.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: cnbc