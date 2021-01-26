Будущие Samsung Galaxy Watch 4 смогут измерять уровень сахара в крови

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Инсайды утверждают, что Samsung Galaxy Watch 4 будет полезен для больных сахарным диабетом.

Смарт-часы от Samsung отлично зарекомендовали себя на рынке. Согласно сегодняшней утечке, следующее поколение Galaxy Watch сможет нас по-настоящему удивить.

Новая линейка Galaxy Watch может состоять сразу из нескольких новых носимых устройств. Как стало известно, минимум одна из новых моделей сможет отслеживать уровень сахара в крови. Напомним, что такую же возможность нам обещают и в следующих Apple Watch.

Так как это носимые смарт-часы, ожидается, что метод анализа крови будет оптическим, никакого забора крови не потребуется. Для таких целей существует способ известный как «Рамановская спектроскопия». Суть данного метода - определить химический состав тканей, при помощи просвета лучом ближнего инфракрасного спектра.

Насколько такие функции смогут упростить жизнь тем, кто страдает от сахарного диабета - сложно переоценить. Очень хочется, чтобы эти утечки оказались полностью правдивыми. В таком случае нас ждет новая волна смарт-часов с подобными, реально полезными для здоровья, функциями.

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Если вернуться к Samsung Galaxy Watch 4, то их анонс ожидают на мероприятии Samsung Unpacked, во второй половине 2021 года. Надеемся, что к тому времени нас ждет больше информации про такие новинки.

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Источник: 9to5google.com