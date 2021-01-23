Huawei рассказала как переживает за наше здоровье

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Стало известно о полезных функциях от Huawei в линейках носимых устройств

На ежегодной конференции "Huawei Pollen" производитель поделился своими исследованиями в области здравоохранения и мониторинга нашего здоровья. О будущих возможностях Huwei Health ниже.





Во-первых, мы получили подтверждение того что Huawei разрабатывает носимые мобильные устройства способные точно измерять артериальное давление. Сложно недооценить насколько такие гаджеты способны помочь людям, страдающим от проблем с давлением.





Помимо этого Huwei планирует внедрить технологи постоянного измерения температуры тела человека. Источники утверждают, что в данном случае речь идет об «умной одежде», которая сможет помочь нам сразу выявлять повышенную температуру тела.





Ну и в конце, Китайский гигант поведал, что проводить совместные исследования по интеллектуальному скринингу и раннему предупреждению ишемической болезни сердца. От себя добавим, что для этого необходима реальная возможность измерять достоверную ЭКГ сердца при помощи смарт-устройств.





В общем, все исследования проводятся в более чем 10-ти научно-исследовательских центрах Huawei. Целью компании, как они сами заявили, является наш здоровый образ жизни, в котором они готовы нам помогать.





Надеемся, очень скоро станет понятно, о каких именно устройствах идет речь, а также когда они смогут поступить в серию.

Пользуясь случаем, хотели пожелать всем вам здоровья, оптимального давления и температуры, берегите себя.

Источник : mydrivers.com