Быстрая зарядка смартфона: домыслы, заблуждения и как заряжать

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Прекратите бояться "убийства" смартфона быстрой зарядкой

Время работы смартфоны — важный параметр, выходящий на первый план для большого количества людей. К сожалению, прорыв в аккумуляторах за последние пару лет так и не случился. Компенсировать это призвана технология быстрой зарядки, которая серьезно эволюционировала за последний год. Зачастую люди остаются в неведении, плену стереотипов и мифов, услышанных от кого-то или в сети. Мы решили разобраться, что важно, а что нет при зарядке.

Многие убеждены, что быстрая зарядка убивает батарейку. Есть даже свидетели того, как их смартфон быстро приходил в негодность, и они наблюдали стремительный износ аккумулятора. Немало энтузиастов, которые также брались за изучение вопроса и большинство вынесли свой вердикт — быстрая зарядка вредна для батареи. Проблема в том, что нет сравнения такого же смартфона, с тем же софтом и сценарием использования, но с медленной зарядкой. Тогда было бы нагляднее понятно, насколько разрушительна или нет быстрая зарядка.

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Многие знают, что наибольший вред наносит перегрев аккумулятора. Известно, что в долгосрочной перспективе это ускорит износ батареи. Но тут нужно понимать, что есть нагрев от внешних факторов (прямые солнечные лучи, жара) и нагрев батарейки при заряде. Поэтому будет лучше, если вы будете избегать длительного пребывания смартфона, например, на торпеде автомобиля или не станете заряжать мобильник под прямыми солнечными лучами. В силу физики небольшое повышение температуры при зарядке — это норма.

Сегодня у китайских компаний появились зарядные адаптеры на 65 Вт и даже 125 Вт. Уровень заряда пополняется на глазах. Сможет ли смартфон пережить зарядку такой мощности без последствий? Об этом вы узнаете из нашего видео. Приятного просмотра и надеемся, что ролик будет познавательным.