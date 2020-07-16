Быстрая зарядка UltraDART на 125 Вт: с заботой о вашем времени от Realme

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Наш мир быстротечен, нет времени просиживать у розетки в ожидании, когда гаджет зарядится. Поэтому «дочки» BBK устроили парад быстрых зарядок. На прошлой неделе «отстрелялась» iQOO, вчера несколько зарядных устройств нового поколения анонсировала Oppo, а сегодня пришла очередь для ее суббренда — Realme.

Полный заряд за 20 минут

Технология быстрой зарядки получила название Realme UltraDART, ее мощность составила 125 Вт и на полную зарядку аккумулятора емкостью 4000 мАч ей необходимо около 20 минут. Наиболее мощно она заряжает батарейку на старте — 33% за три минуты.

Естественно, что производитель декларирует то, что предусмотрел меры безопасности. Речь идет о внедрении многоуровневой системы защиты, которая не допускает того, чтобы во время зарядки смартфон нагревался выше 40 градусов Цельсия. Здесь на помощь придут 14 температурных датчиков, а также дополнительное охлаждение внутри самого смартфона.

Технология UltraDART поддерживает несколько протоколов, включая 125 Вт PPS, 65 Вт PD и 36 Вт QC. Она также совместима со стандартами Dart, всеми версиями VOOC от Oppo и Warp Charge от OnePlus. По всему это та же технология Oppo Flash Charge 125W, которую представили вчера. Было решено клонировать ее и, чтобы придать значимости — выдать ее за эксклюзивную разработку каждой из компаний.

Ожидается, что первый смартфон с поддержкой UltraDART выйдет уже в следующем месяце. Обещает Realme в будущем выпустить компактные и миниатюрные зарядные устройства мощностью 50 Вт и 65 Вт.

Источник: fonearena