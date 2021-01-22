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Бюджетная Nokia 1.4 за 100 евро на подходе

22.01.2021 335 0

Стали известны характеристики будущего смартфона начального уровня от HMD Global

Как вы уже поняли, нас ожидает обновление в начальной линейке от Nokia. Модель Nokia 1.4 примечательна тем, что это первый смартфон со сканером отпечатков пальцев в серии Nokia 1.

 

В остальном все упирается в стартовую цену – примерно 100 евро. Поэтому нас ожидает базовый, четырехъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц, большой 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и оперативная память размером всего 1 Гб. Основная камера будет двойная, на 8 Мп + 2 Мп.

 

Бюджетная Nokia 1.4 за 100 евро на подходе – фото 1

 

Из других особенностей – поддержка двух SIM- карт(4G+2G), слот для microSD карт до 128 Гб, фонарик и 3.5-мм аудиоразъем.

Габариты Nokia 1.4 будут составлять 166,42х76,72х8,7 мм.

 

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Пока не совсем ясно, на какой ОС будет работать Nokia 1.4. Одни источники утверждают, что это будет стандартный Android 10. Есть и те, кто из-за скромных характеристик сватают новинке упрощенный Android 10 GO (как и у самой базовой версии С1 Plus).

 

Официальный анонс модели ожидается в феврале-марте 2021.

 

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Источник: androidheadlines

Nokia 1.4
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 22.01.2021

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Бюджетная Nokia 1.4 за 100 евро на подходе