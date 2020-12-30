Долгострой Nokia 7.3 только сейчас начал получать важные сертификаты

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Благодаря новому сертификату мы знаем емкость батарейки в долгожданном Nokia 7.3.

Дата выхода Nokia 7.3 уже становится недостижимой – кажется, смартфон должен был выйти еще в начале 2020, по крайней мере, по ощущениям. Однако, несмотря на столь долгое ожидание и потерю всякой надежды, смартфон все-таки медленно, но верно подбирается к выходу.

Свежая информация поступила от бюро сертификации TUV Rheinland Japan, на сайте которого появились сертификаты на аккумуляторы двух моделей Nokia.

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Один из них с почти стопроцентной вероятностью является Nokia 7.3. Эта модель имеет емкость 5050 мАч. Другое устройство, предположительно Nokia 6.3 (или 6.4), имеет несколько меньшую мощность – 4470 мАч.

В настоящее время ходят слухи, что Nokia 7.3 будет использовать свежий чип от Qualcomm, Snapdragon 690, - дешевый способ подключения к сети 5G. Решение логичное – компании не хочется наступать на пятки более прокаченной модели, Nokia 8.3 5G, в которой используется чипсет Snapdragon 765G.

Возможность подключения к сетям пятого поколения может объяснить необходимость добавления в Nokia 7.3 более емкой батарейки, чем в той же 6.3. В остальном, по слухам, эти два устройства будут очень похожи друг на друга.

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Ранние слухи показывали, что в Nokia 6.3 будут установлен основной объектив на 24 Мп и 12-мегапиксельная сверхширокоугольный датчик, плюс еще два модуля, в то время как в 7.3 установят 48-мегапиксельную камеру.

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Источник: Nokia Mob



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