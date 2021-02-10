Бывший учредитель OnePlus готов представить Nothing ear (1)

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27 июля обещают звук перемен от Nothing

Если помните, то один из учредителей OnePlus в прошлом году ушел в свободное плавание, а одной из главных причин ухода могло стать несогласие с тем, что компания «ляжет» под Oppo. Вскоре после ухода Карл Пей громко заявил о том, что он создает свой стартап Nothing и в него поверили ряд известных личностей, которые вложились в новую компанию.

Хайпа было достаточно много, особенно в части того, чем же займется стартап. Карл Пей не дал четкого представления о том, какие продукты будут выходить под брендом Nothing. Он лишь намекнул на аудиопродукцию и сообщил, что первым продуктом компании станут наушники Nothing ear (1) и их выпустят в июне.

Но потом что-то пошло не так и релиз новинки отложили. И вот на днях стало ясно, когда представят Nothing ear (1). Компания сообщила, что произойдет это 27 июля. Ряд блогеров получили приглашение на предстоящую презентацию, оформили которое в виде стеклянного брусочка, на котором изображена звуковая дорожка.

На данный момент нет понимания того, какими характеристиками наделят новинку и сколько за нее запросят. Нам придется подождать несколько недель, чтобы в итоге понять, что за продукт нам покажут и насколько он перспективен.

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Источник: theverge