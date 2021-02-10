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Друзья, это самый лучший телефон до 15 000 грн, который вы можете купить внутри нашей страны! У него супермощный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, основная флагманская камера Sony IMX890 и зарядка мощностью 240 Вт.

Этот смартфон хочет каждый украинец! Лучший выбор до 15000 грн

Речь идет о Realme GT Neo5 240W – настоящем флагмане по цене среднебюджетника. Еще полгода назад его цена составляла около 26 000 грн., а сейчас он подешевел наполовину. Так что спешите приобрести топовый смартфон по вкусной цене.

Корпус Realme GT Neo5 полностью стеклянный, имеется индикация в фирменном стиле. Найти модель можно в белом, черном и фиолетовом цветах. По размерам он наиболее приближен к Samsung Galaxy S24+.

Экран AMOLED, с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1.5K и пиковой яркостью 1400 нит. Нет проблем с ШИМом. Дисплей плоский, никаких скруглений.

На борту Realme GT Neo5 установлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который справляется абсолютно с любыми тяжелыми игрушками. Он ничуть не хуже последнего Snapdragon 8 Gen 3. Система охлаждения действительно эффективная и рабочая, поэтому телефон является идеальным вариантом для игр.

Главный модуль Sony IMX890 на 50 Мп днем демонстрирует результаты не хуже, чем у iPhone 15 Pro Max. Фото очень качественные и соответствуют флагманскому уровню. Да, в темное время суток результат уже хуже, но все равно основной модуль справляется отлично.

Телефото объектив отсутствует, а сверхширокоугольный средний сенсор, но в 90% случаев пользователи снимают именно на основную камеру. И делают это при дневном освещении.

Из коробки Realme GT Neo5 работал на Android 13 с фирменной прошивкой Realme UI 4.0, но уже обновился до Android 14. Пятнадцатую версию "зеленого робота" он тоже гарантированно получит. Система круто оптимизирована, все летает и никаких претензий.

Можно купить китайскую версию Realme GT Neo5 и самостоятельно перепрошить его на глобальную прошивку. Все функции будут работать отлично.

Емкость аккумулятора Realme GT Neo5 составляет 4600 мАч, а зарядка мощностью 240 Вт заряжает смартфон до 100% всего за 10 минут. Есть и версия на 150 Вт.

Цена на Realme GT Neo5 с объемом памяти 12/256 ГБ стартует с 14500 грн. Но можно доплатить около 50 долларов и купить модификацию на 16 ГБ оперативной и 1 ТВ постоянной памяти. Такого объема хранилища хватит с головой для самых активных пользователей.

Если говорить о конкурентах, то можно выделить только Moto Edge 40. Но нужно понимать, что позиционирование у этого смартфона другое. Дисплей там скруглен, а процессор Mediatek Dimensity 8020 слабее, как и основная камера.

Так что самым крутым вариантом до 15 000 грн в Украине как раз является Realme GT Neo5. Вы сможете приобрести его по самой выгодной цене в нашем Telegram-канале Androprice Украина.

Напишите в комментариях, понравился ли вам Realme GT Neo5 и рассматриваете ли его к покупке.

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