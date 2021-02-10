Charm Blue возвращается! Meizu назвала дату выхода доступного Meizu mBlu 10

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Через неделю компания наконец-то выпустит массовый смартфон из некогда популярной серии

Осенью прошлого года Meizu сообщила, что намерена возродить линейку популярных смартфонов mBlu, которые нам больше известны как серия M и Blue Charm. Правда, скорого релиза не случилось и вместо мобильных устройств компания представила носимые гаджеты под брендом mBlu. И вот сегодня Meizu наконец-то сообщила, когда намерена показать первый смартфон серии после продолжительного перерыва.

На 12 января компания назначила пресс-мероприятие, на котором покажет ряд своих новинок. Центральным дебютантом станет Meizu mBlu 10, а компанию ему составят гаджеты для умного дома из серий Lipro и Pandaer. При этом производитель предпочел избежать конкретики в части того, какими характеристиками будет наделен новый смартфон.

В этой ситуации нам стоит вспомнить ту информацию, которую удалось обнаружить на сайте сертификационного ведомства TENAA еще в ноябре прошлого года. Известно, что Meizu Blue 10 предложит экран диагональю 6,517 дюйма и разрешением 1600х720 пикселей, восьмиядерный процессор с пиковой частотой 2,0 ГГц, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. На тыльной стороне предложат тройную камеру, где главным будет модуль на 64-мегапикселя.

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Источник: mydrivers