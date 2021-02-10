Время работы Apple Reality Pro не хватит даже для просмотра фильма

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Apple Reality Pro﻿ получит слабую автономность

Время летит очень быстро и до конференции WWDC 2023 осталось чуть больше месяца. И чем ближе эта дата, тем больше подробностей мы узнаем о будущих устройствах и программах от Apple. Сегодня настал черед не очень приятных новостей о гарнитуре Apple Reality Pro.

Известный инсайдер и по совместительству журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple Reality Pro получит автономность всего около 2 часов. Будет возможность продлить это время с помощью дополнительного внешнего аккумулятора, но все мы знаем, что обычный повербанк вряд ли подойдет.

Компания придумает либо нестандартный разъем, либо какую-нибудь сертификацию, чтобы использовались только фирменные аксессуары. А учитывая ожидаемую стоимость устройства в $3000, стоить они будут немало.

Что касается технических характеристик известно немного, будущая гарнитура получит экраны Sony Micro-OLED и россыпь сенсоров движения и положения в пространстве. Поддержка многих фирменных сервисов, ARKit и совместимость с играми. Устройство будет работать под управлением новой операционной системы xrOS.

Возможно, именно со временем автономной работы были связаны основные проблемы относительно релиза этого устройства, показатель реально очень маленький и этого не хватит даже на просмотр фильма или футбольного матча с серией пенальти. Какие сценарии использования будут продвигать купертиновцы на презентации пока неизвестно, будем ждать новых подробностей относительно этого устройства с большим интересом.

Пишите в комментариях был ли у вас опыт использования VR гарнитур и видите ли вы в этой технологии будущее?

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Источник: twitter