Чат-бот с искусственным интеллектом теперь в WhatsApp: приближается дата релиза функции!

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ШИ для каждого!

Во время Meta Connect 2023 компания объявила, что WhatsApp получит чат-бот с искусственным интеллектом. С тех пор только выбранные бета-тестеры имели возможность пользоваться этой функцией, но, похоже, уже почти все готово к широкому запуску.

WhatsApp начал развертывание последней бета-версии приложения для Android – версии 2.23.24.26. Свежее обновление, которое доступно для загрузки в Google Play Store, содержит новый ярлык для ШИ-ассистента.

Появилась новая кнопка, которая появляется поверх кнопки новых чатов во вкладке Чаты. Как сообщается, при нажатии эта кнопка быстро открывает чат с искусственным интеллектом, чтобы помочь с ответами на вопросы.

Функция доступна только для небольшого количества пользователей Android, установивших последнюю бета-версию. Однако WhatsApp развернет эту функцию для большего количества пользователей в ближайшие недели.

Источник: wabetainfo