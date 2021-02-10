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  • ChatGPT готовится к борьбе с Google Assistant и сможет стать твоим голосовым ассистентом по умолчанию

ChatGPT готовится к борьбе с Google Assistant и сможет стать твоим голосовым ассистентом по умолчанию

05.01.2024 120 0

В скором времени заменит Google Assistant?

Популярный чат-бот ChatGPT в будущем может получить функцию, которая позволит установить его по умолчанию вместо Google Assistant на устройствах Android.

ChatGPT готовится к борьбе с Google Assistant и сможет стать твоим голосовым ассистентом по умолчанию – фото 1

По информации издания Android Authority, в последней версии приложения ChatGPT для Android появился неактивированный код, связанный с возможностью использования чат-бота в качестве цифрового помощника по умолчанию.

Это позволит вызвать ChatGPT жестами, которые сейчас используются для Google Assistant – длинным нажатием кнопки "Домой" или свайпом снизу экрана – главное, чтобы Google не начала вставлять палки в смену ассистента «по умолчанию»

ChatGPT готовится к борьбе с Google Assistant и сможет стать твоим голосовым ассистентом по умолчанию – фото 2

Пока функция не реализована полностью и неясно, когда именно она появится – но это вполне логичный шаг для развития OpenAI, в ChatGPT и так есть плагины чтобы автоматически генерировать плейлист в Spotify, или создание виш-листа товаров.

Источник - android authority

Автор: Andrii S. Дата публикации: 05.01.2024
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ChatGPT готовится к борьбе с Google Assistant и сможет стать твоим голосовым ассистентом по умолчанию