Чехол подтвердил ключевые фишки дизайна Xiaomi 12 Ultra или Xiaomi Mix 5

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Камера флагмана впечатляет своими габаритами

Очевидно, что Xiaomi серьезно вкладывается в создание уберфлагманов. Xiaomi Mi 11 Ultra получился интересным аппаратом, где ставку сделали на дополнительный экран и камеру на задней панели. И надо отдать должное компании, камера у флагмана оказалась достойной и одной из лучших на рынке.

С акцентом на камеру создают и Xiaomi 12 Ultra. Правда, есть предсказание, что Ultra-версии в титульной линейке флагманов не будет. Роль продвинутого камерофона может взять на себя Xiaomi Mix 5 или Xiaomi Mix 5 Pro. Независимо от того, под каким именем выйдет уберфлагман, его дизайн будоражит умы пользователей и не только. Особенно оформление блока основной камеры.

Производитель чехлов решил пролить свет на дизайн Xiaomi 12 Ultra. Издание Gizmochina опубликовало изображение новинки, которым с ним поделился чехольных дел мастер. Лицевая панель практически такая же как у предшественника, разве что фронталку сместили по центру экрана. Основная камера предложила площадку круглой формы, куда вместили четыре датчика изображения, два из которых могут оказаться перископическими. Справа от сенсоров установили светодиодную вспышку и два датчика предназначение которых неизвестно.

Напомним, что премьера Xiaomi 12 Ultra или Xiaomi Mix 5 может состояться в конце февраля или в марте нынешнего года. Это будет очередной смартфон компании на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1, а также прочими «плюшками», характерными для флагмана.

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Источник: gizmochina