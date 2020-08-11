Чип Apple A14 Bionic удивит производительностью

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Целый ряд источников уже не раз давали понять, что семейство iPhone 12 будет оснащено мощным процессором Apple A14 Bionic. За этим чипом скрывается нечто большее, чем просто повышенная производительность и прирост скорости работы. Это новый виток развития технологий, и он будет самым мощным решением в мире мобильных чипов.

Уже известно, что Apple A14 Bionic создается по нормам 5–нанометровой технологии и его производством занят TSMC. Он будет энергоэффективнее предшественника и меньше него, что также немаловажно. Судить о производительности нового чипа можно будет по первым результатам его тестов в бенчмарках, но есть источники, осведомленные с тем, на какой прирост мощности стоит рассчитывать.

Так, сообщается, что по сравнению с Apple A13 Bionic производительность нового CPU возрастет на 40%, а GPU на 50%. Увы, источник не стал вдаваться в подробности о характеристиках новой платформы, ограничившись лишь публикацией сухих цифр. Нам остается только ждать сентябрьской презентации iPhone 12, чтобы узнать, что же на этот раз придумали инженеры, чтобы создать лучший мобильный чип на рынке.

Источник: technosports