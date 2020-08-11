Где купить дешевле?

Чип Apple A14 Bionic удивит производительностью

11.08.2020 194 0

Целый ряд источников уже не раз давали понять, что семейство iPhone 12 будет оснащено мощным процессором Apple A14 Bionic. За этим чипом скрывается нечто большее, чем просто повышенная производительность и прирост скорости работы. Это новый виток развития технологий, и он будет самым мощным решением в мире мобильных чипов.

 

Чип Apple A14 Bionic удивит производительностью – фото 1

 

Уже известно, что Apple A14 Bionic создается по нормам 5–нанометровой технологии и его производством занят TSMC. Он будет энергоэффективнее предшественника и меньше него, что также немаловажно. Судить о производительности нового чипа можно будет по первым результатам его тестов в бенчмарках, но есть источники, осведомленные с тем, на какой прирост мощности стоит рассчитывать.

 

Чип Apple A14 Bionic удивит производительностью – фото 2

 

Так, сообщается, что по сравнению с Apple A13 Bionic производительность нового CPU возрастет на 40%, а GPU на 50%. Увы, источник не стал вдаваться в подробности о характеристиках новой платформы, ограничившись лишь публикацией сухих цифр. Нам остается только ждать сентябрьской презентации iPhone 12, чтобы узнать, что же на этот раз придумали инженеры, чтобы создать лучший мобильный чип на рынке.

 

Источник: technosports

Apple A14 Bionic
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Чип Apple A14 Bionic удивит производительностью