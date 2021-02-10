Чип Snapdragon 8 Gen 4 с собственными ядрами Oryon Phoenix пока очень горячий – Qualcomm работает над энергопотреблением

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Быстрый, но очень горячий

Snapdragon 8 Gen 4 станет первым процессором Qualcomm, который откажется от дизайна ARM и перейдет на архитектуру Oryon с ядрами под кодовым названием Phoenix. Похоже, чип активно тестируется – последние слухи говорят о проблемах энергопотребления нового процессора. По крайней мере, у Qualcomm достаточно времени, чтобы это исправить.



Конкретных данных по производительности Snapdragon 8 Gen 4 источник не предоставляет, но упоминает, что Snapdragon 8 Gen 4 страдает от серьезных проблем с энергопотреблением. Несмотря на то, что на следующий год Qualcomm перейдет на техпроцесс N3E от TSMC, который улучшит энергоэффективность по сравнению с N4P, проблемы Snapdragon 8 Gen 4 это не решит.



Судя по всему, Qualcomm хочет сравниться с производительностью процессоров Apple серии А. Конфигурация Snapdragon 8 Gen 4 тестировалась с двумя производительными и шестью энергоэффективными ядрами, но более высокая тактовая частота производительных ядер значительно увеличивает энергопотребление.



Apple также пришлось увеличить потребление A17 Pro, чтобы получить надлежащий прирост производительности по сравнению с A16 Bionic, несмотря на производство по 3-нанометровому техпроцессу TSMC. Другая разработка на новой основе, Snapdragon 8cx Gen 4, будет работать в ноутбуках, для систем охлаждения которых потребление является нормальным, но смартфонам необходим более тщательный баланс.

Источник: Wccftech