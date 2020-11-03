Чипы Exynos появятся в смартфонах Xiaomi, Vivo и Oppo. Говорят, такое возможно уже в 2021 году

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Xiaomi, Oppo и Vivo могут закупить партию чипов Exynos у Samsung в 2021 году

При создании своих смартфонов Samsung ориентируется, прежде всего, на собственные чипы Exynos. Долгое время эти процессоры отказывались продавать на сторону и в немалой степени из-за соглашения с Qualcomm, препятствующего этому. Но все же сторонние продукты с чипами Exynos случались и тут стоит вспомнить Meizu, флагманы которой получали южнокорейские аппаратные платформы.

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Теперь ситуация может измениться и чипы Exynos выйдут на широкий рынок. Достаточно долгое время Qualcomm всячески блокировала выход процессоров Samsung на широкую арену, но в 2018 году компаниям удалось договориться и были сняты ряд ограничений, препятствующих поставкам Exynos другим партнерам. И уже в этом году компания начала делать первые шаги к тому, чтобы предлагать фирменные SoC широкому кругу покупателей. Так, Vivo уже выпустила ряд моделей с Exynos на борту.

Samsung целенаправленно идет к тому, чтобы стать полноценным игроком на рынке чипсетов и более того — она хочет возглавить его. Поэтому она начнет активно торговать Exynos на сторону. По сообщению издания BusinessKorea, в следующем году южнокорейский гигант начнет поставки своих аппаратных платформ в адрес Vivo, Oppo и Xiaomi. Отгрузку SoC для бюджетных устройств планируют начать уже в начале 2021 года.

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Видеть Xiaomi в числе потенциальных покупателей чипов Samsung, по меньшей мере, удивительно. О каких SoC идет речь, нет никакой информации. При всем уважении к Samsung, мы со своей стороны скрестим пальцы, чтобы этот слух оказался лишь слухом и Xiaomi не стала устанавливать Exynos в своих продуктах. По крайней мере в их нынешнем исполнении.

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Источник: BusinessKorea