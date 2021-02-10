Почему телевизоры Samsung – абсолютные лидеры на технологическом рынке

Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
15.08.2025 83 0

Устройства Samsung известны по всему миру, и не только благодаря своим смартфонам. Уже много лет телевизоры бренда занимают ведущие позиции, особенно премиум-модели с экранами QLED.

 

Технология использует квантовые точки, что гарантирует качественное и яркое изображение с правильной цветопередачей и энергоэффективностью. В материале подробнее обсудим телевизоры Samsung, в частности – производство и особенности QLED.

 

Чем обусловлен успех Samsung – главные причины

Компания Samsung уже 19 лет сохраняет лидерство в сегменте телевизоров. Как заявляет исследовательский центр Omdia, в 2024 году южнокорейской фирме принадлежало 28,3% доли на международном рынке телевизоров. Первое место остается за Samsung с 2006 года.

 

Чем обусловлен успех Samsung

 

Прежде всего, бренд популярен за счет флагманских моделей с огромными дисплеями. Если говорить о категории, в которой представлены телевизоры стоимостью выше $2500, то там доля Samsung составляет 49,6%. А это значит половину мирового рынка. В сегменте с телевизорами диагональю 75 дюймов и больше компании принадлежит 28,7%.

 

Телевизоры OLED и QLED – неотделимая часть успеха. В 2024 году имеем следующие показатели:

 

1. Продано 8,34 миллиона телевизоров QLED при доле 46,8%. Данный сегмент впервые превысил 10% общего объема.
2. Реализовано 1,44 миллиона телевизоров OLED, благодаря чему Samsung принадлежит 27,3% рынка. В сравнении с предыдущим годом заметно увеличение на 42% в сфере продаж.

 

Телевизоры OLED и QLED Samsung


Также бренд стремительно набирает популярность благодаря внедрению функций AI. На выставке CES 2025 была показана технология Samsung Vision AI, которая совершила настоящий прорыв в области экранов с искусственным интеллектом. Технология направлена на анализ предпочтений, намерений и поведения пользователей для создания индивидуального и комфортного опыта использования.

 

Samsung AI

 

Расширяется и свой арт-магазин под названием Art Store. Раньше его можно было использовать только на моделях из линейки The Frame. Теперь же функционал появляется и на телевизорах Neo QLED и QLED. Как результат – все больше пользователей могут попробовать персонализированное цифровое искусство.

 

Что означает технология QLED и как ее реализует Samsung

В категории телевизоров с экранами QLED однозначным лидером является Samsung. Именно благодаря этой технологии бренду удалось занять почетные позиции на мировом рынке. К главным плюсам таких экранов можно отнести высокую яркость, широкий динамический диапазон и отличное качество.

 

Что означает технология QLED

 

Полное название звучит как Quantum Dot Light Emitting Diode. Задействуются квантовые точки, а точнее нанокристаллы, излучающие свет определенной длины. Учитывая крохотные размеры нанокристаллов, они обладают интересными оптическими свойствами.

 

Получается точное воспроизведение цветов при сохранении энергоэффективности. У обычных LED-панелей свет проходит через фильтрационные слои, что негативно влияет на контрастность, четкость и цветопередачу изображения.

 

Квантовые точки Samsung

 

Поскольку матрица QLED характеризуется широким динамическим диапазоном, получаем точное воспроизведение огромного количества цветов. Каждый оттенок отличается и передается скрупулезно, что особенно важно в премиальных моделях.

 

QLED SAMSUNG

 

Из-за высокой яркости экранов просмотр удобен даже в дневное время или при искусственном освещении. Пиксели не выгорают и долго служат, оставаясь в исходном состоянии. И, конечно же, немаловажную роль играет технология Samsung Vision AI, которая адаптируется к потребностям пользователя.

 

Quantum Dot Light Emitting Diode Samsung

 

Сертификация TÜV Rheinland в телевизорах Samsung

Примечательно, что немецкая международная организация TÜV Rheinland выдала новой серии телевизоров Samsung QLED сертификат "Настоящих квантовых точек". Это означает, что устройства отвечают международным стандартам.

 

Samsung QLED сертификат Настоящих квантовых точек

 

Подтверждено, что в телевизорах есть элементы, которые в техническом отчете Международной электротехнической комиссии (IEC) 110/1749/DTR идентифицированы как квантовые точки. Подтверждается наличие QD-матрицы и синего светодиода, а также точно определяется значение технологии.

 

TÜV Rheinland Samsung

 

Для соответствия сертификации TÜV Rheinland был исследован спектр света, в результате чего подтверждено четкое разделение красного, зеленого и синего цветов. А это очень важно для точной цветопередачи. Сертификацию получили следующие серии телевизоров Samsung:

 

  • Neo QLED 8K (QN990F, QN950F);
  • Neo QLED 4K (QN90F, QN85F, QN80F, QN70F);
  • QLED 4K (Q8F, Q7F, Q6F).

 

Телевизоры Samsung

 

Помимо технологии квантовых точек бренд Samsung получил отличие от глобальной тестовой организации Société Generale de Surveillance (SGS). Дизайн телевизоров был признан экологически безопасным, так как в материалах отсутствует кадмий.

 

Напомним, что это токсичный тяжелый металл, который может нанести вред организму человека и окружающей среде. Подтверждение опасности кадмия содержится в Директиве 2011/65.

 

Выводы

Исходя из всего вышеперечисленного, можем сделать следующие выводы. Компания Samsung уверенно удерживает лидерство и предлагает пользователям отличные телевизоры с матрицами QLED, функциями AI и безопасным дизайном. Технология подлинных квантовых точек, внедрение инноваций и экологичность – все это признается мировыми исследовательскими компаниями.

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 15.08.2025
