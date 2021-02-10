Почему телевизоры Samsung – абсолютные лидеры на технологическом рынке

83

Устройства Samsung известны по всему миру, и не только благодаря своим смартфонам. Уже много лет телевизоры бренда занимают ведущие позиции, особенно премиум-модели с экранами QLED.

Технология использует квантовые точки, что гарантирует качественное и яркое изображение с правильной цветопередачей и энергоэффективностью. В материале подробнее обсудим телевизоры Samsung, в частности – производство и особенности QLED.

Чем обусловлен успех Samsung – главные причины

Компания Samsung уже 19 лет сохраняет лидерство в сегменте телевизоров. Как заявляет исследовательский центр Omdia, в 2024 году южнокорейской фирме принадлежало 28,3% доли на международном рынке телевизоров. Первое место остается за Samsung с 2006 года.

Прежде всего, бренд популярен за счет флагманских моделей с огромными дисплеями. Если говорить о категории, в которой представлены телевизоры стоимостью выше $2500, то там доля Samsung составляет 49,6%. А это значит половину мирового рынка. В сегменте с телевизорами диагональю 75 дюймов и больше компании принадлежит 28,7%.

Телевизоры OLED и QLED – неотделимая часть успеха. В 2024 году имеем следующие показатели:

1. Продано 8,34 миллиона телевизоров QLED при доле 46,8%. Данный сегмент впервые превысил 10% общего объема.

2. Реализовано 1,44 миллиона телевизоров OLED, благодаря чему Samsung принадлежит 27,3% рынка. В сравнении с предыдущим годом заметно увеличение на 42% в сфере продаж.









Также бренд стремительно набирает популярность благодаря внедрению функций AI. На выставке CES 2025 была показана технология Samsung Vision AI, которая совершила настоящий прорыв в области экранов с искусственным интеллектом. Технология направлена на анализ предпочтений, намерений и поведения пользователей для создания индивидуального и комфортного опыта использования.

Расширяется и свой арт-магазин под названием Art Store. Раньше его можно было использовать только на моделях из линейки The Frame. Теперь же функционал появляется и на телевизорах Neo QLED и QLED. Как результат – все больше пользователей могут попробовать персонализированное цифровое искусство.

Что означает технология QLED и как ее реализует Samsung

В категории телевизоров с экранами QLED однозначным лидером является Samsung. Именно благодаря этой технологии бренду удалось занять почетные позиции на мировом рынке. К главным плюсам таких экранов можно отнести высокую яркость, широкий динамический диапазон и отличное качество.

Полное название звучит как Quantum Dot Light Emitting Diode. Задействуются квантовые точки, а точнее нанокристаллы, излучающие свет определенной длины. Учитывая крохотные размеры нанокристаллов, они обладают интересными оптическими свойствами.

Получается точное воспроизведение цветов при сохранении энергоэффективности. У обычных LED-панелей свет проходит через фильтрационные слои, что негативно влияет на контрастность, четкость и цветопередачу изображения.

Поскольку матрица QLED характеризуется широким динамическим диапазоном, получаем точное воспроизведение огромного количества цветов. Каждый оттенок отличается и передается скрупулезно, что особенно важно в премиальных моделях.

Из-за высокой яркости экранов просмотр удобен даже в дневное время или при искусственном освещении. Пиксели не выгорают и долго служат, оставаясь в исходном состоянии. И, конечно же, немаловажную роль играет технология Samsung Vision AI, которая адаптируется к потребностям пользователя.

Сертификация TÜV Rheinland в телевизорах Samsung

Примечательно, что немецкая международная организация TÜV Rheinland выдала новой серии телевизоров Samsung QLED сертификат "Настоящих квантовых точек". Это означает, что устройства отвечают международным стандартам.

Подтверждено, что в телевизорах есть элементы, которые в техническом отчете Международной электротехнической комиссии (IEC) 110/1749/DTR идентифицированы как квантовые точки. Подтверждается наличие QD-матрицы и синего светодиода, а также точно определяется значение технологии.

Для соответствия сертификации TÜV Rheinland был исследован спектр света, в результате чего подтверждено четкое разделение красного, зеленого и синего цветов. А это очень важно для точной цветопередачи. Сертификацию получили следующие серии телевизоров Samsung:

Neo QLED 8K (QN990F, QN950F);

Neo QLED 4K (QN90F, QN85F, QN80F, QN70F);

QLED 4K (Q8F, Q7F, Q6F).

Помимо технологии квантовых точек бренд Samsung получил отличие от глобальной тестовой организации Société Generale de Surveillance (SGS). Дизайн телевизоров был признан экологически безопасным, так как в материалах отсутствует кадмий.

Напомним, что это токсичный тяжелый металл, который может нанести вред организму человека и окружающей среде. Подтверждение опасности кадмия содержится в Директиве 2011/65.

Выводы

Исходя из всего вышеперечисленного, можем сделать следующие выводы. Компания Samsung уверенно удерживает лидерство и предлагает пользователям отличные телевизоры с матрицами QLED, функциями AI и безопасным дизайном. Технология подлинных квантовых точек, внедрение инноваций и экологичность – все это признается мировыми исследовательскими компаниями.