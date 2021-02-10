Что будет после Android Z? Как будут именовать новые версии операционки?

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Три версии, но Google может выбрать абсолютно другой вариант

Были времена, когда Google придерживалась практики давать всем своим версиям операционной системы Android «съедобные» или «сладкие» названия. Причем это касалось как внутреннего наименования системы, так и имени, под которым она выходила на рынок. Но в 2019 году Google во время анонса Android 10 заявила, что с практикой давать «десертные» имена новым версиям зеленого робота, покончено.

Называйте нас десертами

Но при этом, внутри самой компании продолжили эту традицию. Так, Android 10 получила внутреннее кодовое имя Quince Tart, Android 11 — Red Velvet Cake, Android 12 — Snow Cone и Android 13 — Tiramisu. При этом, если проанализировать всю историю нейминга операционной системы, несложно заметить тенденцию, что в основу был положен английский алфавит, а каждая новая итерация получала название, начинающееся с соответствующей буквы алфавита по порядку:

Android 1.5 — Cupcake

Android 1.6 — Donut

Android 2.0 — Eclair

Android 2.2 — Froyo

Android 2.3 — Gingerbread

Android 3.0 — Honeycomb

Android 4.0 — Ice Cream Sandwich

Android 4.1 — Jelly Bean

Android 4.4 — KitKat

Android 5.0 — Lollipop

Android 6.0 — Marshmallow

Android 7.0 — Nougat

Android 8.0 — Oreo

Android 9 — Pie

Android 10 — Quince Tart

Android 11 — Red Velvet Cake

Android 12 — Snow Cone

Android 13 — Tiramisu.

Что дальше?

Но, что произойдет, когда компания дойдет до конца алфавита, буквы Z? Правда, перед этой дилеммой компания окажется через несколько лет. Но все же любопытно, как она начнет именовать свои версии Android.

Догадок может быть несколько. Так, если обратить внимание на нейминг итераций зеленого робота, то можно обратить внимание, что известные пользователям версии начались не с A, а с Android 1.5 Cupcake «кекс». Google вполне может восполнить этот пробел и вернется к началу алфавита.

Еще одно предположение — использование двух букв в названиях. Например, AB, AC и т.д. Другое дело, что далеко не всегда комбинация из двух букв позволит подобрать название десерта, которое бы начиналось с них. Или придумает еще какую-то последовательность символов.

Еще одна теория, имеющая право на жизнь, Google откажется от внутренних названий, используя для этого алфавит и название сладостей. Будет только порядковый номер Android и этот нейминг будет действовать и внутри команды разработчиков. А что думаете вы? На каком варианте остановились бы? Или есть другие идеи?

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Источник: xiaomiui