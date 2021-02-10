Что думаем о Xiaomi Mi Band 6 и розыгрыш десяти фитнес-браслетов

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Вчера помимо смартфонов Xiaomi представила новую версию фитнес-трекера — Mi Band 6. Предшественник дебютировал в июне прошлого года, и компания не стала дожидаться, когда ему исполнится год и досрочно выкатила новое поколение. Ничего революционного не предложили, Mi Band лишь немного эволюционировал, где в числе небольшого количества изменений бросается в глаза дисплей, который занимает почти всю лицевую поверхность браслета.

Размер экрана увеличился до 1,56 дюйма и плотность составила 326ppi. Xiaomi Mi Band 6 теперь предлагает вдвое больше тренировок, сможет определить уровень кислорода в крови, выполнит мониторинг качества сна и сердечного ритма. Зарядка по-прежнему магнитная, а одного заряда аккумулятора хватит до 14 дней автономной работы.

Xiaomi Mi Band 6 отлично подойдет и поклонникам водных видов спорта, ведь он позволяет пережить погружение в воду на глубину 50 метров. Есть версия без NFC, а также вариант с этим модулем. Нам остается только надеется, что к нам Xiaomi Mi Band 6 завезут с NFC. Если хотите больше узнать о новом фитнес-браслете компании, приглашаем к просмотру нашего ролика.

А также у вас есть возможность выиграть Xiaomi Mi Band 6. От вас требуется выполнить всего два условия:

1) Скачать приложение:

Android - https://fas.st/3gh09P​

iOS - https://fas.st/6La3Ye​

2) Написать комментарий под роликом (что думаете о Xiaomi Mi Band 6). Укажите свои данные для связи и обязательно - Lety ID.

Победителей определим 15 апреля 2021 года в прямом эфире. Все удачи!