Что такое HarmonyOS и зачем она нужна: простое объяснение

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Huawei, которая находится под гнетом санкций США, вчера представила фирменную операционную систему HarmonyOS 2.0 для различных умных устройств: от смартфонов и смарт-часов до телевизоров и компьютеров. Компания преследует идею создать единую платформу или «суперсмартфон», который свяжет все устройства из одной экосистемы.

Например, начав видеозвонок по смартфону, его можно будет перевести на планшет или телевизор, а на смарт-часы можно будет получать информацию о температурном режиме в холодильнике. По факту пользователи смогут передавать на другие гаджеты задачи, начатые на одном из устройств.

Компания заявляет, что по быстродействию HarmonyOS 2.0 превосходит Android, она легковесна и ее можно устанавливать на аппаратах, обладающих всего 128 Кбат памяти. Она позволит дольше держать в фоне различные приложения и даже спустя годы она не будет «лагать» и «тупить».

Чтобы простым и доступным языком объяснить вам, что представляет собой HarmonyOS, какую цель преследует компания и что из всего этого в итоге может получиться, мы записали отдельный ролик, посвященный операционной системе. Приятного просмотра!