Что-то будет: Snapdragon 8 Gen 1+ обещает быть крутым

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За день до анонса слили ключевые подробности о топовом чипе

Завтра Qualcomm проведет свою пресс-конференцию. Устраивают ее ради анонса топовой платформы Snapdragon 8 Gen 1+, которая станет «сердцем» флагманов второй половины 2022 года. Все подробности о новом чипе нам должны рассказать во время ее релиза, но вездесущий информатор Digital Chat Station готов раскрыть ключевые детали о новом чипе уже сегодня.

Инсайдер подтвердил, что Snapdragon 8 Gen 1+ изготавливается с применением 4-нанометровой технологии TSMC. В состав процессора вошли восемь ядер, расположенных по схеме «1+3+4»: одно суперядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3,2 ГГц, трио ядер Cortex-A710, работающие на частоте 2,75 ГГц, и квартет ядер Cortex-A510, чья пиковая частота составляет 2,0 ГГц. Графическая подсистема представлена Adreno 730.

По слухам, прирост производительности Snapdragon 8 Gen 1+ на фоне предшественника составит 10%, при этом обещано снижение энергопотребления на 30% и на столько же улучшена энергоэффективность. В теории проблем с перегревом не должно быть. Но лучше дождаться тестов коммерческих смартфонов с новым чипом на борту, чтобы делать вывод, будет ли новый процессор «печкой» или нет. Первые смартфоны с Snapdragon 8 Gen 1+ могут выйти в июне-июле, а пионером будет флагман от Motorola.

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Источник: mydrivers