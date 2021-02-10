Что знает провайдер об интернет-пользователях?

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По мере развития социальных сетей, интернет-сервисов и электронной коммерции мы передаем в интернет все больше личной информации. Естественно, что многих пользователей беспокоит вопрос конфиденциальности. И речь идет не только о действиях злоумышленников. Вполне логичным является вопрос: какие данные видит интернет-провайдер? Давайте разберемся.

Видит ли провайдер посещенные сайты?

Возьмем пользователя, живущего в Киеве. Он выбрал тарифный план на сайте всеукраинского оператора «Датагруп» https://www.datagroup.ua/kiev/b2c/internet/fiksovanij-internet и посещает сотни веб-страниц ежедневно. Неужели интернет-провайдер знает, какие сайты просматривал абонент?

Ответ не обрадует тех, кто обеспокоен идеей глобальной слежки: да, поставщик услуг видит, какие сайты посещал пользователь. Однако никто не отслеживает целенаправленно, что конкретный пользователь делает в сети. Провайдер получает информацию обо всех посещенных сайтах в виде URL и IP-адресов.

Что касается «видимости» контента, то это зависит от типа сайта.

Если пользователь посетил сайты, использующие незащищенный протокол http, провайдер видит все просмотренные страницы, ему доступны используемые для входа логины и пароли;

Если абонент заходил на сайты, использующие защищенный протокол https, то интернет-провайдер видит лишь сам факт посещения, а какие-либо иные данные ему недоступны.

Сейчас большинство сайтов используют защищенное шифрованием соединение — в адресной строке у таких страниц отображается замочек. В их числе — все поисковики. Так что поисковые запросы однозначно не видны провайдеру.

А как насчет скачивания файлов? Провайдер видит объем переданного интернет-трафика и IP-адрес источника. Но что конкретно скачал пользователь, он не знает.

Личная переписка

Неприкосновенность переписки в мессенджерах беспокоит пользователей намного больше, чем история посещенных веб-сайтов. На этот счет можно не беспокоиться: современные мессенджеры и социальные сети используют шифрование, поэтому провайдер не может увидеть, что вы написали в личном сообщении и какие посты публикуете. Однако сообщения видны компаниям, владеющим этими программами. Например, Microsoft может видеть вашу переписку в Skype.

Можно ли «спрятаться»?

Существует несколько вариантов скрыть данные интернет-трафика от провайдера:

браузер TOR — провайдер увидит то, что вы установили эту программу, но какие сайты посещаете с ее помощью — узнать не сможет;

прокси-сервер — будет виден лишь факт соединения с неким сервером;

VPN — провайдер увидит, что вы подключились к VPN-серверу, узнает, сколько длилась сессия и каков переданный объем трафика.

Совершая платежи в интернет-магазинах и другие банковские операции, вы можете не волноваться об утечке конфиденциальной информации. Платежные системы тщательно следят за безопасностью транзакций, поэтому номер банковской карты и CVV провайдеру недоступны.