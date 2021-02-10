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Эти устройства Motorola получат Android 14: посмотрите, есть ли твой в списке!

23.01.2024 104 2

Ждете обновление?

Компания Motorola опубликовала на своем сайте список устройств, которые получат обновление операционной системы в Android 14.

Эти устройства Motorola получат Android 14: посмотрите, есть ли твой в списке! – фото 1

Среди устройств, которые смогут воспользоваться преимуществами последней Android, как флагманские смартфоны серий Razr и Edge, так и бюджетные модели линейки Moto G.

В частности, Android 14 поступит на следующие смартфоны Motorola:

Смартфоны серии Motorola Razr:

Эти устройства Motorola получат Android 14: посмотрите, есть ли твой в списке! – фото 2

  • Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ 2023
  • Motorola Razr 40 / Razr 2023
  • Motorola Razr 2022

Смартфоны серии Motorola Edge:

Эти устройства Motorola получат Android 14: посмотрите, есть ли твой в списке! – фото 3

  • Motorola Edge+ (2023)
  • Motorola Edge (2023)
  • Motorola Edge (2022)
  • Motorola Edge+ 5G UW 2022
  • Motorola Edge 40 Pro
  • Motorola Edge 40 Neo
  • Motorola Edge 40
  • Motorola Edge 30 Ultra
  • Motorola Edge 30 Pro / Motorola Edge+ (2022)
  • Motorola Edge 30 Neo
  • Motorola Edge 30 Fusion
  • Motorola Edge 30

Смартфоны серии Motorola G:

Эти устройства Motorola получат Android 14: посмотрите, есть ли твой в списке! – фото 4

  • Moto G (2023)
  • Moto G Stylus 5G (2023)
  • Moto G Stylus (2023)
  • Moto G Power 5G
  • Moto G84
  • Moto G54
  • Moto G73
  • Moto G53
  • Moto G23
  • Moto G14

Эти устройства Motorola получат Android 14: посмотрите, есть ли твой в списке! – фото 5

Хотя конкретные сроки выхода обновлений компания пока не уточнила, начато бета-тестирование на некоторых устройствах, например Moto G53 и Moto G54.

Android 14 принесет целый ряд новых функций, оптимизаций и улучшений производительности. Новая версия операционной системы – всегда праздник для владельца устройства. Итак, ждем!

Автор: Andrii S. Дата публикации: 23.01.2024
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
Семченко 0
Кидаєте каміння в город Xiaomi
А тієї ж ще не застарілої G72 котра ще продається в списку нема
23.01.2024 11:08
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Снегирев Денис 0
G72 навіть Android 13 не отримала. ТОму логічно, що в цьому списку її немає. Хоча у 72 один з кращих дисплеїв середе смартфонів за 200 доларів.
23.01.2024 11:41
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Эти устройства Motorola получат Android 14: посмотрите, есть ли твой в списке!