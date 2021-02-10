Эти устройства Motorola получат Android 14: посмотрите, есть ли твой в списке!
Ждете обновление?
Компания Motorola опубликовала на своем сайте список устройств, которые получат обновление операционной системы в Android 14.
Среди устройств, которые смогут воспользоваться преимуществами последней Android, как флагманские смартфоны серий Razr и Edge, так и бюджетные модели линейки Moto G.
В частности, Android 14 поступит на следующие смартфоны Motorola:
Смартфоны серии Motorola Razr:
- Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ 2023
- Motorola Razr 40 / Razr 2023
- Motorola Razr 2022
Смартфоны серии Motorola Edge:
- Motorola Edge+ (2023)
- Motorola Edge (2023)
- Motorola Edge (2022)
- Motorola Edge+ 5G UW 2022
- Motorola Edge 40 Pro
- Motorola Edge 40 Neo
- Motorola Edge 40
- Motorola Edge 30 Ultra
- Motorola Edge 30 Pro / Motorola Edge+ (2022)
- Motorola Edge 30 Neo
- Motorola Edge 30 Fusion
- Motorola Edge 30
Смартфоны серии Motorola G:
- Moto G (2023)
- Moto G Stylus 5G (2023)
- Moto G Stylus (2023)
- Moto G Power 5G
- Moto G84
- Moto G54
- Moto G73
- Moto G53
- Moto G23
- Moto G14
Хотя конкретные сроки выхода обновлений компания пока не уточнила, начато бета-тестирование на некоторых устройствах, например Moto G53 и Moto G54.
Android 14 принесет целый ряд новых функций, оптимизаций и улучшений производительности. Новая версия операционной системы – всегда праздник для владельца устройства. Итак, ждем!
А тієї ж ще не застарілої G72 котра ще продається в списку нема