Эти устройства Motorola получат Android 14: посмотрите, есть ли твой в списке!

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Ждете обновление?

Компания Motorola опубликовала на своем сайте список устройств, которые получат обновление операционной системы в Android 14.

Среди устройств, которые смогут воспользоваться преимуществами последней Android, как флагманские смартфоны серий Razr и Edge, так и бюджетные модели линейки Moto G.

В частности, Android 14 поступит на следующие смартфоны Motorola:

Смартфоны серии Motorola Razr:

Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ 2023

Motorola Razr 40 / Razr 2023

Motorola Razr 2022

Смартфоны серии Motorola Edge:

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2023)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge+ 5G UW 2022

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro / Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30

Смартфоны серии Motorola G:

Moto G (2023)

Moto G Stylus 5G (2023)

Moto G Stylus (2023)

Moto G Power 5G

Moto G84

Moto G54

Moto G73

Moto G53

Moto G23

Moto G14

Хотя конкретные сроки выхода обновлений компания пока не уточнила, начато бета-тестирование на некоторых устройствах, например Moto G53 и Moto G54.

Android 14 принесет целый ряд новых функций, оптимизаций и улучшений производительности. Новая версия операционной системы – всегда праздник для владельца устройства. Итак, ждем!