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Эти смартфоны получат MIUI 15 – названные смартфоны, на которые прилетит обновление

10.09.2023 29 0

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Компания Xiaomi готовится выпустить следующую версию прошивки MIUI 15 в ноябре 2023 года. Хотя официального списка совместимых устройств пока нет, ресурс Xiaomiui составил прогнозный список моделей, которые получат это обновление.

 

Эти смартфоны получат MIUI 15 – названные смартфоны, на которые прилетит обновление – фото 1

 

Среди смартфонов Xiaomi ожидается поддержка MIUI 15 для флагманских Xiaomi от 11 серии и выше, для всех Mix Fold и планшетов начиная с Pad 5.

 

Эти смартфоны получат MIUI 15 – названные смартфоны, на которые прилетит обновление – фото 2

 

Из линейки Redmi обновления получат все смартфоны Redmi K от 40 версии, а также все смартфоны Redmi, начиная с 10 версии (за исключением Redmi 10A и Redmi Note 10 4G). Все планшеты серии также получат 15-ю версию прошивки.

 

Эти смартфоны получат MIUI 15 – названные смартфоны, на которые прилетит обновление – фото 3

 

А вот с POCO ситуация странная: в списке нет легендарного Poco f3, но кажется компания решила, что пришло время ему идти на покой. А вот все смартфоны 4 поколения поко выше MIUI 15 получит, даже бюджетный Poco M4.

 

Эти смартфоны получат MIUI 15 – названные смартфоны, на которые прилетит обновление – фото 4

 

MIUI 15 принесет ряд усовершенствований, в частности расширенные опции кастомизации заблокированного экрана, улучшение приватности и производительности, возможно поддержку Ultra HDR для фото и видео.

 

Стоит отметить, что пока нет официального подтверждения этого списка со стороны Xiaomi, и нас могут ожидать еще некоторые сюрпризы, например, слухи, что Xiaomi Pad 5 больше не будет получать обновлений, а здесь в списке он есть. Окончательный перечень устройств, совместимых с MIUI 15, станет известен в ближайшее время.

 

Источник: xiaomiui

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 10.09.2023
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Эти смартфоны получат MIUI 15 – названные смартфоны, на которые прилетит обновление