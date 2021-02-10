Эти смартфоны получат MIUI 15 – названные смартфоны, на которые прилетит обновление

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Компания Xiaomi готовится выпустить следующую версию прошивки MIUI 15 в ноябре 2023 года. Хотя официального списка совместимых устройств пока нет, ресурс Xiaomiui составил прогнозный список моделей, которые получат это обновление.

Среди смартфонов Xiaomi ожидается поддержка MIUI 15 для флагманских Xiaomi от 11 серии и выше, для всех Mix Fold и планшетов начиная с Pad 5.

Из линейки Redmi обновления получат все смартфоны Redmi K от 40 версии, а также все смартфоны Redmi, начиная с 10 версии (за исключением Redmi 10A и Redmi Note 10 4G). Все планшеты серии также получат 15-ю версию прошивки.

А вот с POCO ситуация странная: в списке нет легендарного Poco f3, но кажется компания решила, что пришло время ему идти на покой. А вот все смартфоны 4 поколения поко выше MIUI 15 получит, даже бюджетный Poco M4.

MIUI 15 принесет ряд усовершенствований, в частности расширенные опции кастомизации заблокированного экрана, улучшение приватности и производительности, возможно поддержку Ultra HDR для фото и видео.

Стоит отметить, что пока нет официального подтверждения этого списка со стороны Xiaomi, и нас могут ожидать еще некоторые сюрпризы, например, слухи, что Xiaomi Pad 5 больше не будет получать обновлений, а здесь в списке он есть. Окончательный перечень устройств, совместимых с MIUI 15, станет известен в ближайшее время.

Источник: xiaomiui