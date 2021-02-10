Цифровой детокс: почему все больше людей возвращаются на кнопочные мобилы?

46

Возвращение в прошлое или жизнь по новым правилам?

Рынок мобильной электроники растет, особенно это касается телефонов, которые все больше увлекают нашу жизнь. Однако не всем нужны телефоны, которые могут увеличивать до 120-кратного масштаба поверхности Луны, общаться через спутник и иметь 2K-дисплей, который может проецировать 3D-изображение. Некоторые люди просто хотят мобильный телефон для общения и не хотят тратить весь день на просмотр 60-секундных видео в TikTok. Более того, кажется, что количество людей увеличивается. Согласно отчету Counterpoint, функциональные телефоны возвращаются на рынок США. Поколения Z и миллениалы ищут цифровую детоксикацию.

Функциональные или тупые телефоны, как их называют некоторые, возвращаются на рынок США. Это обусловлено рядом факторов, в том числе растущей популярностью цифровых детоксикаций, доступностью функциональных телефонов и ростом спроса на защищенные устройства.

Одной из главных причин возврата функциональных телефонов является рост популярности цифровых детоксикаций. Все больше людей осознают негативные последствия чрезмерного использования смартфонов, таких как тревога, депрессия и недосыпание. Функциональные телефоны предлагают способ уйти от постоянной стимуляции смартфонов и восстановить связь с реальным миром.

Согласно данным Counterpoint, американский рынок мобильных телефонов все еще относительно невелик, но он быстро растет. Ожидается, что поставки в США достигнут 2,8 миллиона в 2023 году. Двумя ведущими OEM-производителями на рынке телефонов США являются TCL и HMD. TCL является лидером рынка с долей 43%, за ней следует HMD с долей 26%.

Другие игроки на рынке включают Sonim, Kyocera, Schok и Tinno. Хотя ожидается, что функциональные телефоны останутся рыночной нишей в США, их популярность, скорее всего, продолжит расти в ближайшие годы.

Относительно нас, пока у нас нет такой тенденции увеличения популярности кнопочных телефонов, хотя сама затея звучит неплохо отвлечься от цифрового пространства хотя бы на мгновение. Так что вытаскиваем из тумбы запыленную Nokia 3310 и наслаждаемся.

Читайте также: ﻿Apple сейчас работает над 3D-печатью корпуса для будущих Apple Watch

Источник: gizmochina



https://andro-news.com/ru/news/apple-pracyue-nad-3d-drukom-korpusu-dlya-maybutnih-apple-watch-t.html Apple работает над 3D-печатью корпуса для будущих Apple Watch, такова технология может появиться уже в этом году (Адм. панель)