Цены и характеристики недорогих Realme C67 5G и C67 4G, которые выйдут уже очень скоро

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Такие недорогие, и уже с защитой IP54

Завтра Realme запускает смартфон C67 5G в Индии. Бренд также готовится анонсировать C67 4G в Индонезии 19 декабря. Realme уже подтвердила некоторые характеристики телефонов. Перед официальной презентацией появились полные технические характеристики, а также цены вариантов C675G и 4G.



Согласно последней утечке информации, варианты Realme C67 5G и 4G будут иметь 6,72” дисплей с разрешением FHD+ и вырезом по центру. Первый будет иметь частоту обновления 120 Гц, тогда как второй получит 90 Гц. Оба телефона будут иметь прямоугольный дизайн и сканер отпечатков пальцев сбоку. Они получат защиту от пыли и воды по IP54.



В Realme C67 5G будет установлен процессор MediaTek Dimensity 6100+. Смартфон выйдет в вариантах в вариантах с 4 ГБ+128 ГБ и 6 ГБ+128 ГБ памяти. Realme C67 4G работает на базе процессора Snapdragon 685 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ накопителя. Оба телефона оснащены аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.



Уже подтверждено, что варианты Realme C67 5G и 4G имеют круглый и таблеточный модули камеры, соответственно. Предполагается, что первый будет иметь 50 МП основную камеру в сочетании с 2 МП портретным объективом, тогда как второй будет иметь 108 МП основной датчик с 2 МП дополнительным объективом. Оба устройства получат переднюю камеру на 8 МП.



По слухам, Realme C67 5G будет стоить $162 и $174 в переводе из рупий за варианты с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти.﻿