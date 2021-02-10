Цирк? История с подпольной майнинг-фермой может оказаться блефом

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На прошлой неделе сеть облетела новость, что Служба безопасности Украины накрыла майнинговую ферму в Украине после того как обнаружили «утечку» больших объемов электроэнергии. По заявлению правоохранителей, злоумышленники добывали криптовалюту в одном из бывших складов АО «Винницаоблэнерго», к сети которой они якобы незаконно и подключились.

По словам СБУ, это крупнейшая майнинг-ферма, обнаруженная в Украине. Для добычи криптовалюты использовались игровые приставки Sony PlayStation 4 Slim в количестве 3800 единиц, а занималась незаконной деятельностью компания MMI Engineering. Правоохранители отрапортовали, что им удалось пресечь кражу электроэнергии на сумму 5-7 млн гривен ежемесячно. Прошла неделя после инцидента, и адвокаты MMI Engineering прокомментировали произошедшее изданию AIN.UA.

Они утверждают, что Служба безопасности предоставила неправдивую информацию и, по сути, все, о чем рассказали правоохранители — лажа. В частности, они опровергают факт незаконного забора электроэнергии. Между MMI Engineering, АО «Винницаоблэнерго» и ООО «ЕнераВинница» были заключены договора на поставку электроэнергии, расчет за которую производился, опираясь на показания счетчика.

Легально использовала компания и помещение бывшего склада «Винницаоблэнерго». На данный момент оно принадлежит «Альфа Енерджи и с этой компанией есть действующий договор аренды.

Опровергли информацию о незаконном заборе электроэнергии и в АО «Винницаоблэнерго». Они официально заявили о том, что ее сотрудники совместно с управлением Госинспеции энергонадзора в Винницкой области работали в качестве экспертов. По итогам обследования не были выявлены факты кражи электроэнергии и информация о многомиллионных убытках из-за незаконного забора электроэнергии не соответствует действительности.

ММІ Engineering утверждает, что они специализируются на обслуживании сетей, занимаются созданием софта и тренировкой искусственного интеллекта. После обыска и изъятия оборудования их работа парализована. Сейчас они решают вопрос с возвратом незаконного изъятого оборудования, а также пытаются успокоить иностранных инвесторов, которые после произошедшего не хотят рисковать и вкладывать свои средства. Жалобы на незаконные действия СБУ отправлены в Офис Генерального прокурора Украины и суд.

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Источник: ain