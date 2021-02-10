В этом году Meta планирует добавить искусственный интеллект к Whatsapp, Instagram и Messenger.

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Искусственный интеллект понемногу проникает повсюду

В начале 2023 года становится ясно, что главное направление технологических продуктов и услуг, выпущенных в этом году, – это искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML). Конкуренция со стороны ChatGPT OpenAI подтолкнула таких технологических гигантов как Microsoft выпустить свой новый Bing на основе искусственного интеллекта, а Google – Bard. И вот калифорнийский технологический гигант Meta, материнская компания Facebook и Instagram, объявил, что в текущем году хотят добавить искусственный интеллект в свои текущие сервисы, такие как Whatsapp, Instagram и Messenger.

Марк Цукерберг, глава Meta Platforms и основатель Facebook, объявил в социальных сетях, что компания создает новую группу продуктов верхнего уровня в Meta, сосредоточенную на генеративном искусственном интеллекте, чтобы активизировать работу компании в этой области. В своем заявлении Мета говорит, что в долгосрочной перспективе планирует сосредоточиться на разработке «персонального ИИ», которая может помогать людям разными способами.

В заявлении также говорится, что искусственный интеллект планируют интегрировать в текущий портфель продуктов компании, таких как Whatsapp, Messenger и Instagram. Цукерберг говорит: "Мы исследуем опыт работы с текстом (например, чат в WhatsApp и Messenger), с изображениями (например, креативные фильтры Instagram и форматы объявлений), а также с видео".

Конечно новые технологии это очень полезная вещь, но смотря на то, как себя ведут существующие продукты компании, становится немного жутковато за то, как именно будет работать этот встроенный искусственный интеллект. Постоянные проблемы с безопасностью и слияние конфиденциальных данных в открытый доступ с Facebook рождают в голове вопрос: не будет ли встроенный аналог ChatGPT на вопрос о каком-то человеке выдавать нам номер карты с CVV и датой действительности.

Также не секрет что приложения от Meta и сейчас очень неоптимизированы и являются одними из самых больших пожирателей энергии на смартфоне, а если в фоне еще и искусственный интеллект будет работать, то смартфоны снова начнут разряжаться где-то после обеда.

Однако есть и хорошие новости: Meta утверждает, что компания все еще находится на начальной стадии развития искусственного интеллекта и ей предстоит выполнить много фундаментальной работы, прежде чем перейти к действительно футуристическим впечатлениям. То есть, если они все и сломают, то не в ближайшие месяцы. Будем следить за ситуацией, возможно, мои пессимистические прогнозы не оправдаются и на этот раз Meta сможет нас удивить крутым продуктом.

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Источник: gizmochina