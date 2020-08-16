Cubot C30: смартфон с четырехмодульной камерой для тех, кого вопрос престижа не волнует

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Китайская компания Cubot из тех, кто долгое время рядом, но остается в тени. Анонсы ее моделей проходят «без огонька» и они не представляли собой те устройства, характеристики которых способны впечатлить. Ее удел производство крепких и доступных смартфонов. К числу таких моделей можно отнести и Cubot C30.

Производитель позиционирует смартфон как топовый в своем модельном ряду. Он удостоился чипа Helio P60, 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителя вместимостью 128/256 Гб и аккумуляторной батареи емкостью 4200 мАч. Руководит работой аппарата программное обеcпечение Android 10.

На модный манер Cubot C30 удостоился четырехмодульной камеры с главным датчиком на 48-мегапикселей Samsung S5KGM1. Дополняют его широкоугольный сенсор на 16 Мп, макрообъектив на 5 Мп и датчик на 0,3 Мп. Смартфон получил Bluetooth 4.2, NFC с поддержкой Google Pay, OTG и GPS, а также 6,4-дюймовый дисплей разрешением HD+.

С 24 августа на торговой площадке AliExpress можно будет прикупить Cubot C30 по цене от $149,99. Уже сейчас смартфон можно добавить в корзину, чтобы не пропустить старт продаж. Также компания организовывает розыгрыш, который позволяет 10 пользователям выиграть Cubot C30 абсолютно бесплатно.





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