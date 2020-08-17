Cubot Note 20 Pro: массовый смартфон с NFC и Android 10 за $100

911

Cubot стабильна в своем подходе к созданию смартфонов — непременно недорогих, обладающих необходимым набором характеристик без излишеств и со своим экстерьером. С таким же прицелом создавался и Cubot Note 20 Pro, но при этом компания углубилась в дебри с названием, которое во многом созвучно с именем известного флагмана. Правда, характеристики тут скромнее, но и ценник в несколько раз ниже.

Cubot Note 20 Pro оснастили дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+, восьмиядерным чипом Helio P60, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Емкость аккумулятора составила 4200 мАч и этого должно хватить минимум на один день интенсивной работы. Быстрой зарядки нет, но зато предложили стоковый Android 10 и чип NFC.

На лицевой стороне установили фронталку разрешением 8-мегапикселей, а для основной камеры приготовили четыре датчика, где главный Sony IMX486 на 12 Мп, есть 20 Мп сенсор Sony IMX350 и скромный 0,3 Мп объектив. Укомплектовали Cubot Note 20 Pro слотом для двух симок, 3,5 мм разъемом для наушников и портом microUSB.

Только в рамках продвижения новинки на рынке, компания организовала акцию, где предлагает ее прикупить всего за $99,99. Глобальный старт продаж намечен на 24 августа.

Купить Cubot Note 20 Pro

Розыгрыш 10 шт Cubot Note 20 Pro