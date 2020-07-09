Даешь зарядку на 100 Вт. И Realme туда же

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В последние годы производители начали оснащать смартфоны быстрой зарядкой. Изначально она была эксклюзивной фичей флагманов, но потом начала появляться и в более доступных устройствах. А сегодня мы уже наблюдаем гонку за ростом мощности зарядки, где создатели бравируют минимальным временем, которое будет затрачено на «дозаправку».

Гонка мощности

Так, Oppo сумела нарастить ее мощность до 65 Вт, а уже 22 июля этот рекорд может быть побит Lenovo Legion. Новому игровому мобильнику приписывают наличие быстрой 90-ваттной зарядки. Известно, что Xiaomi работает над созданием 100 Вт и даже 120 Вт зарядки. И даже не исключают того, что первый смартфон компании с ультрабыстрой зарядкой появится на рынке в этом году.

Realme хочет быть в тренде

Не отстает от старших и более опытных собратьев молодой бренд Realme. Известный поставщик утечек Ишан Агарвал сообщил о том, что Realme работает над 100-ваттной зарядкой и сама технология именуется Ultra Dart. По словам источника, ее анонс может состояться уже в июле, и она будет способна зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч на 1/3 всего за 3 минуты.

Когда разработка станет частью устройств Realme, неизвестно. И вряд ли это будет технология, созданная с нуля самой компанией. Без «родителя» Oppo тут не обошлось. Эта компания в числе первых стала наращивать мощность зарядки и именно ее «перу» принадлежит технология SuperVOOC на 65 Вт. На данном этапе самой быстрой 65-ваттной зарядкой у суббренда обладает Realme X5 Pro 5G. А о последних наработках Xiaomi в области быстрой зарядки вы сможете узнать здесь.

Источник: 91mobiles

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