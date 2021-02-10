Далекие планы: Samsung уже зарегистрировала торговые марки Galaxy Fold6 и Fold7

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Samsung﻿ печет складные СМАРТФОНЫ КАК ПИРОЖКИ﻿

Только Samsung Galaxy Flip5 и Fold5 поступили в магазины, а компания уже зарегистрировала в Корее Fold6 и Fold7. Похоже, Samsung уверена в светлом будущем серии складных смартфонов еще как минимум на 2 года.



Поведение Samsung несколько изменилось. Ранее компания не регистрировала бренды за год, а сейчас, кроме Fold6 и Fold7, зарегистрированы также и Galaxy S24. Обычно проводилась регистрация телефонов на семь месяцев вперед.



Источники говорят, что разработка смартфонов Flip в компании продолжается так же быстро: в документах используется не только кодовое название Q6 (Fold6), но и B6 – для Galaxy Flip6, оба активно разрабатываются. Кстати, Flip6 может получить обновление камеры, на которое некоторые источники надеялись в этом году.

Источник: Galaxy Club