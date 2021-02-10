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Привет, друзья! Сегодня поговорим о самом люксовом и самом дорогом смартфоне всех времен от компании Samsung. Это будет не просто топовый флагман, а складной телефон с двумя экранами. Называется это чудо Samsung Galaxy Fold5. И, в принципе, чудом как таковым оно не является, поскольку складные модели уже давно присутствуют на технологическом рынке и спокойно продаются без лишнего ажиотажа.

Но именно складные модели от Samsung пользуются наибольшим спросом, ведь такие смартфоны долговечны, надежны и точно не сломаются через год эксплуатации. Да, бесспорно, эти телефоны нельзя считать универсальными, и они точно не рассчитаны на масс-маркет. Это настоящий люкс и от этого обозревать новинку очень интересно. Присоединяйтесь к нам, если вас заинтересовал Samsung Galaxy Fold5.

Обзор Samsung Galaxy Fold5 – самый крутой складной смартфон?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты, вес

Качество экранов

Производительность и память

Программное обеспечение

﻿Камеры

Автономность

Цена и итоги

Видеообзор ﻿

Технические характеристики

Внутренний экран: Матрица Dynamic AMOLED 2X, диагональ 7.6″, разрешение 1812 x 2176 пикселей, плотность пикселей – 373 ppi, частота обновления – 120 Гц Внешний экран: Матрица Dynamic AMOLED 2X, диагональ 6.2″, разрешение 904 x 2316 пикселей, частота обновления – 120 Гц Габариты: В сложенном виде – 154,9 x 67,1 x 13,4 мм; в разложенном – 154,9 x 129,9 x 6,1 мм Вес 253 граммов Материалы корпуса: Стекло и алюминий Защита: Стекло Gorilla Glass Victus 2 на передней и задней панели, стандарт IPX8 (погружение до 1.5 метра в течение 30 минут) Цвета: Icy Blue, Phantom Black, Cream, Gray, Blue Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.36 ГГц + два ядра Cortex-A715 с частотой 2.8 ГГц + два ядра Cortex-A710 с частотой 2.8 ГГц + три ядра Cortex-A510 с частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: Adreno 740 Операционная система: Android 13 с прошивкой One UI 5.1.1 Варианты памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор 23мм, размер пикселя 1.0µm, Dual Pixel PDAF (расширенный фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Объектив телефото: разрешение 10 Мп, диафрагма f/2.4, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация), 3-кратный оптический зум; Сверхширокоугольный объектив: разрешение 12 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 123˚, сенсор 12мм, размер пикселя 1.12µm Запись видео в максимальном качестве 8K @ 30fps Фронтальная камера: Внутренняя: разрешение 4 Мп, диафрагма f/1.8, размер пикселя 2.0µm; Внешняя: разрешение 10 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 24мм, размер матрицы 1/3", размер пикселя Запись видео в 4K@30/60fps Звук: Стерео Коммуникационные технологии: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Аккумулятор: 4400 мАч Мощность зарядки: Проводная – 25 Вт (зарядка до 50% за 30 минут), беспроводная – 15 Вт, реверсивная – 4.5 Вт Цена: От 74 999 грн

Набор характеристик Samsung Galaxy Fold5 сразу поражает. Не остается никакого сомнения, что перед нами дорогое люксовое устройство, которое должно удовлетворить самых требовательных пользователей.

С полным набором технических характеристик Samsung Galaxy Fold5 вы можете ознакомиться на Е-каталоге.

Samsung Galaxy Fold5

На первый взгляд, в этом смартфоне идеально все, начиная от дисплеев и заканчивая камерами. Ну разве что автономность немного смущает, ведь вместо привычных уже 5000 мАч мы видим емкость батареи 4400 мАч, да и мощность проводной и беспроводной зарядки низкая. А так Samsung Galaxy Fold5 – это просто конфетка, потому давайте снимем с нее фантик и узнаем, что там внутри.

Комплектация

Начинаем обзор с комплекта поставки Samsung Galaxy Fold5. Есть несколько вариантов комплектации, в том числе премиум. Но сегодня рассмотрим стандартный комплект поставки, включающий в себя только необходимые элементы – документацию, кабель USB Type-C и скрепку для извлечения SIM-лотка.

Никакого блока питания и чехла. Их придется покупать по отдельности, а стоят оригинальные аксессуары достаточно дорого. Но вряд ли это станет проблемой для человека, купившего телефон стоимостью более 1500 долларов. Но все равно комплектация очень скромная для смартфона такого уровня, согласны?

Сама упаковка Samsung Galaxy Fold5 тоже восхищения не вызывает: она квадратного размера и исполнена в очень строгом стиле. Все пространство внутри занимает сам Samsung Galaxy Fold5 в разложенном состоянии. Больше здесь ничего интересного, поэтому откладываем коробку и идем дальше знакомиться с новинкой.

Дизайн, габариты, вес

Дизайн – это один из основных моментов в складных смартфонах, поэтому данному параметру нужно уделить достаточное внимание. С первого взгляда можно отметить, что Samsung Galaxy Fold5 не очень отличается от своего предшественника. Вернее, разницы вообще практически нет. Единственное отличие, которое можно сразу заметить – это другие варианты цвета. Из новых расцветок у нас здесь светло-голубой и кремовый, а из старых – черный.

Материалы корпуса, конечно, премиальные – везде стекло с защитным покрытием Gorilla Glass Victus 2 и алюминий, чего и следовало ожидать.

Samsung Galaxy Fold 5 – это единственный складной смартфон, имеющий полноценную влагозащиту по стандарту IPX8. Эта степень защиты предполагает погружение на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут. Дождя можно не бояться, а вот плавать со смартфоном мы бы вам не рекомендовали. Лучше бережно оставить устройство отдыхать на пляже.

Шарнир – самый важный элемент Samsung Galaxy Fold5, ведь чем он качественнее, тем дольше прослужит складной механизм. Бренду Samsung в этом деле можно доверять.

Зазор между половинками корпуса в сложенном состоянии тоже зависит от этого шарнира, и здесь уже заметен прогресс по сравнению с предыдущей моделью. Щель наконец полностью исчезла и не будет мешать перфекционистам.

Габариты Samsung Galaxy Fold5 следующие: в сложенном состоянии это 154.9 x 129.9 x 6.1 mm, в разложенном – 154.9 x 67.1 x 13.4 mm с весом 253 грамма. У Samsung Galaxy Fold4 это 155.1 x 130.1 x 6.3 мм и 155.1 x 67.1 x 14.2-15.8 мм при массе 263 грамма соответственно.

Казалось бы, на бумаге разница минимальна, но при реальном использовании она ощущается. К габаритам новинки практически нет претензий, хотя среди конкурентов можно найти и более компактные модели.

А вот морщинка в разложенном состоянии Samsung Galaxy Fold5 никуда не делась. Нельзя сказать, что она прямо бросается в глаза, но ее все равно хорошо видно. Это не должно стать проблемой, поскольку к ней привыкаешь, но факт остается фактом.

Конечно же, поддерживается фирменный стилус sPen. Без него никуда в этом классе устройства. Для стилуса предусмотрено отдельное место в тонком фирменном чехле. Но и этот стилус, и чехол придется покупать отдельно.

В остальном ничего особенного в дизайне Samsung Galaxy Fold5 нет. Сбоку на корпусе находится аккуратный блок основной тройной камеры. Выглядит наш сегодняшний гость премиально и вполне люксово, но слишком напоминает предшественника. Изменений во внешнем виде по сравнению с Samsung Galaxy Fold4 крайне мало, и это не хорошо.

Шарнир работает исправно, влагозащита на месте – это неоспоримые плюсы новинки. К минусам можно отнести значительную толщину корпуса, и внешний дисплей могли сделать немного больше. Кстати, следующим делом поговорим о дисплее.

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Качество экранов

Если вы знакомы с конструкцией складных телефонов, то вы знаете, что дисплеев у них два. Один стандартный внутренний для основного использования и дополнительный внешний. Итак, несколько скучных характеристик, без которых никак: внутренний экран с матрицей Foldable Dynamic AMOLED 2X имеет разрешение 1812 x 2176 пикселей и частоту обновления 120 Гц.

По сравнению с предшественником прокачали яркость: теперь имеем 1750 нит вместо 1200 нит. И в самом деле это чувствуется, поскольку на солнце потреблять контент с экрана вполне комфортно. Не сказать, что у четвертого поколения с этим были существенные проблемы, но сейчас дела гораздо лучше.

Цветопередача Samsung Galaxy Fold5 очень приятная, поддерживается режим HDR10, экран защищен закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2 – здесь все по-взрослому. Придраться не к чему, разве только процент ШИМа снова подкачал. Уровень вредного мерцания зашкаливает, и это уже как-то раздражает, ведь у многих продуктов Samsung такая проблема.

100% – 47%

75% - 46%

50% – 44%

35% – 42%

25% – 40%

10% – 110%

0% – 0%.

Внешний 6,2-дюймовый экран Samsung Galaxy Fold5 тоже неплох: все та же матрица Dynamic AMOLED 2X, покрытие Gorilla Glass Victus 2 и частота обновления 120 Гц. Чтобы выполнить какие-то срочные задачи, этого будет достаточно. Но, опять же, хотелось бы больше размер этого самого дисплея, а толщину корпуса, напротив, меньше. Но это уже нюансы.

Экран (вернее экраны) Samsung Galaxy Fold5 оставляют приятное впечатление. Учитывая большую диагональ основного дисплея, потреблять контент будет очень удобно и приятно. Просмотр видео и фото, игры, соцсети – это без проблем. К морщине можно привыкнуть, но небольшой эстетический дискомфорт она будет доставлять.

Производительность и память

Samsung Galaxy Fold 5 – это люксовое устройство, и железо должно соответствовать. Здесь у нас есть кастомный вариант флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen, который известен уже всем. Ведет себя этот процессор в разных смартфонах по-разному: все зависит от охлаждения и оптимизации.

В синтетических тестах у Samsung Galaxy Fold 5 не все супер гладко. Падение производительности составляет до 30%, что достаточно многовато. Но при реальном тестировании мы не заметили никаких проблем.

Смартфон мы тестировали в двух требовательных игрушках – Genshin impact и Fortnight на ультра настройках. И там, и там Samsung Galaxy Fold 5 показал себя отлично. Проседаний не было, все загружалось быстро, нагрев умеренный, и только в области процессора.

На такой диагонали экрана играть очень приятно. Это полноценный небольшой планшет и впечатление гораздо ярче, чем при игре на экране стандартного телефона.

Говорить о том, что при повседневном использовании Samsung Galaxy Fold 5 летает, будет излишним. Это и так всем понятно, беря во внимание класс мобильного устройства.

Картину дополняют и новые скоростные стандарты памяти – UFS 4.0 и LPDDR5. Выбрать пользователь может три модификации – базовую на 12/256 ГБ, среднюю на 12/512 ГБ и премиум на 12 ГБ/1 ТБ. Базовый вариант – это как-то несерьезно для такого смартфона, а вот средний будет как раз. Ну а если у вас завалялись лишние деньги, то и версию на 1 ТБ можно приобрести.

Программное обеспечение

Теперь перейдем к программному обеспечению – одной из самых сильных сторон Samsung Galaxy Fold 5. У Samsung с этим все так хорошо, что конкуренты на его фоне просто меркнут. Благодаря сбалансированному и оптимизированному ПО с фирменными фишками понятна сама идея складного смартфона. Он ведь должен чем-то отличаться от стандартных моделей, кроме внешнего вида.

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Samsung Galaxy Fold5

Многозадачность – это одна из особенностей Samsung Galaxy Fold 5. Вы сможете одновременно открыть три приложения в режиме разделения экрана или пять приложений в виде плавающих окон. Есть и специальный режим FLEX Mode, облегчающий эту задачу.

Присутствует и интересный инструмент Drug And Drop, благодаря которому вы можете делиться файлами между приложениями. Работает не со всеми приложениями, но можно приспособиться и использовать для любых задач.

Опция DEХ позволяет синхронизировать телефон с монитором или телевизором и таким образом получить своеобразный компьютер. Вот только в каких сценариях это может понадобиться – придется придумать самим.

Почти все популярные приложения очень хорошо оптимизированы под соотношение сторон экрана Samsung Galaxy Fold 5, и это едва ли не главное преимущество. С отображением того же TikTok, Youtube или Instagram не возникает никаких проблем. Мало кто из конкурентов может похвастаться таковым.

Взаимодействовать с интерфейсом Samsung Galaxy Fold 5 вполне удобно. И это не вызывает никакого дискомфорта, как могло бы показаться на первый взгляд из-за форм-фактора модели. Производитель обещает 5 лет поддержки, поэтому с этим тоже все прекрасно. Так что здесь остается только похвалить Samsung.

Камеры

Дальше на очереди камеры, и здесь, на удивление, нет ничего интересного. Производитель решил не возиться и оставил такой же набор камер, как и у предшественника: главный модуль на 50 Мп, телефото на 10 Мп и ультраширик на 12 Мп. Все это мы уже видели в Samsung Galaxy Fold4, поэтому однажды не хочется долго останавливаться на этом пункте.

Но мы все же напомним, как фотографируют эти камеры. Сразу чувствуется, что это флагман, хоть Samsung Galaxy Fold 5 и не позиционируется как топовый камерофон. Это примерно уровень Samsung Galaxy S23 и возможностей камеры вполне достаточно для комфортной съемки как днем, так и ночью.

В условиях хорошего освещения результаты более чем достойны. Портретные снимки тоже хороши.

Ночью уже начинает работать искусственная обработка, и это лишь положительно отражается на качестве снимков. Не нужно производить дополнительную обработку и можно сразу выставлять снимки в соцсети.

Телефото и ультраширик днем ведут себя отлично, а вот при недостатке освещения результаты уже хуже. Но все равно это флагманский уровень, к которому особо не придерешься.

Основная камера Samsung Galaxy Fold 5 может похвастаться возможностью записи видео в 8K, но немногие будут пользоваться этим на постоянной основе. Гораздо более востребована запись в 4K, и с этим смартфон справляется отлично. Звук пишет тоже нормально.

Передних камер две: одна внешняя на 10 Мп и внутренняя на 4 Мп.

Для создания селфи лучше всего использовать именно внешнюю, и тогда качество фото будет отличным. Внутренняя все же гораздо слабее, и она пригодится разве что для видеосвязи.

Подводить итоги по камерам Samsung Galaxy Fold 5 достаточно сложно, поскольку это привычный флагманский уровень. Сейчас практически все устройства такого уровня снимают примерно одинаково. Да, есть топовые камерофоны, такие как, например, Xiaomi 13 Ultra или Oppo Find X6 Pro, но они и предназначаются в первую очередь для фото- и видеосъемки.

Samsung Galaxy Fold 5 демонстрирует вполне хороший уровень камер, и вы точно не будете разочарованы. Ничего нового и сверхъестественного нет, но, может быть, оно и не нужно?

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Автономность

Обзор Samsung Galaxy Fold 5 подходит к концу, и нам осталось рассмотреть лишь время автономной работы и цену, а затем подводить итоги. Может показаться, что смартфон чуть-чуть аутсайдер в плане автономности, ведь нам предлагают аккумулятор емкостью 4400 мАч, а у большинства телефонов уже давно 5000 мАч.

Но на самом деле никакого дискомфорта вы не почувствуете. Samsung Galaxy Fold 5 способен работать весь день без подзарядки при достаточно активном использовании. Если вы хотите сэкономить заряд, чаще используйте именно внешний дисплей, поскольку он отличается повышенной энергоэффективностью.

С мощностью проводной и беспроводной зарядки все достаточно умеренно. Проводная идет на 25 Вт, а беспроводная – всего на 15 Вт. С помощью проводной вы можете зарядить телефон до 50% за полчаса. Не скажу, что это очень быстро.

Если посмотреть на конкурентов, у которых мощность гораздо выше, то становится грустно и досадно за Samsung Galaxy Fold 5. Но низкая мощность зарядки – это изначальная проблема этого бренда, даже если речь идет о флагманских телефонах.

Цена и итоги

Стоит Samsung Galaxy Fold 5 очень и очень дорого, что полностью оправдывается его конструкцией и характеристиками. В нашей стране аппарат продается официально. Версию на 256 ГБ можно купить от 74 999 грн, модификацию на 512 ГБ – от 78 999 грн, а за 1 ТБ придется отдать от 86 999 грн.

Все цены Samsung Galaxy Fold 5 с сортировкой по магазинам можно узнать на Е-каталоге и выбрать наиболее выгодное предложение.

Samsung Galaxy Fold5

Вы можете сказать, что это очень дорого, но серия Fold всегда предлагалась по значительной цене. Это не просто очередной флагман, которых сейчас много на технологическом рынке, а настоящий компактный планшет и телефон в одном лице.

Сюда еще стоит отнести тот факт, что Samsung Galaxy Fold 5 официально продается в Украине, вы получаете на него гарантию и в случае непредвиденных обстоятельств всегда можете обратиться в официальный сервисный центр. Такое обслуживание складных смартфонов не предлагает больше ни одного бренда в пределах нашей страны.

Можно очень долго перечислять, для каких целей отлично подходит Samsung Galaxy Fold 5. Это и гейминг, и работа, и обучение, и просто приятное времяпрепровождение. Камеры тоже не подводят, поэтому вы спокойно можете заняться фото- и видеосъемкой. Да, некоторых может насторожить толщина и вес смартфона, но с этими моментами придется смириться.

Samsung Galaxy Fold 5 – безусловно крутой люксовый аппарат и если он вам в принципе нужен, это отличное приобретение. Пожалуй, в нашей стране это лучший вариант среди складных смартфонов, и не только через сервисное обслуживание. Покупать такое премиальное устройство или нет – решать только вам. На этом мы прощаемся, а вы не забудьте посмотреть видеообзор и написать свое мнение о Samsung Galaxy Fold 5 в комментариях.

Плюсы:

качественный шарнир;

нет щели между экранами;

симпатичные цвета;

влагозащита IPX8;

премиальные материалы корпуса;

яркие и качественные дисплеи;

отличная производительность в играх;

царские варианты памяти;

множество фирменных фишек в интерфейсе;

стабильная работа ПО;

5 лет поддержки от производителя;

хорошие снимки на основную камеру днем и ночью;

отличная работа телевизора и ультраширика при хорошем освещении;

запись видео в 8K@30fps и 4K@60fps.

Минусы:

убогая комплектация;

морщина на экране в разложенном состоянии;

высокий уровень ШИМа;

ощутимое падение производительности в троттлинг тесте;

аккумулятор на 4400 мАч, а не 5000 мАч;

небольшая мощность проводной и беспроводной зарядки;

высокая цена.

Видеообзор