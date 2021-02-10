Дата релиза Death Stranding откладывается для iPhone, iPad и Mac на 2024 год

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Настоящее разочарование...

Если вы ожидали новенькую игру Death Stranding для вашего iPhone 15 Pro, должны вас огорчить! Издатель 505 Games объявил , что до конца этого года игра таки не выйдет для устройств iOS и Mac. Напомним, фанаты ожидали ее дебют в конце 2023 года.

Новая дата релиза официально объявлена не была, но можно предположить, что игра будет доступна где-то в 2024 году. Также в магазине App Store для Mac указана ожидаемая дата релиза на 31 января 2024 года.

Когда игры, получившие дату релиза, откладываются, это обычно означает, что разработчикам нужно больше времени на доработку.

Death Stranding дебютировала как эксклюзив для PlayStation 4 в 2019 году. Первый проект Хидео Кодзимы в собственной студии получил одобрительные отзывы, особенно за инновационную механику геймплея, хотя не всем эта игра понравилась. Но невозможно отрицать, что это действительно шедевр.

Источник: X