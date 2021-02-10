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Дата запуска OnePlus Pad подтверждена!

26.01.2023 208 0

﻿OnePlus презентует свой первый планшет﻿

﻿OnePlus готов к предстоящему событию Cloud 11. И хотя, по слухам, это событие было посвящено глобальному запуску OnePlus 11, бренд, кажется, планирует гораздо больше.

Согласно новым слухам, на мероприятии также будет представлен первый в истории планшет от OnePlus, OnePlus Pad.

OnePlus-tablet

OnePlus также дразнит запуском планшета на своем веб-сайте. В сочетании с тем, что надежный информатор написал в Твиттере, подтверждает, что OnePlus представит свой первый Pad 7 февраля.

﻿OnePlus не сообщает никаких подробностей о планшете . Однако микросайт, который OnePlus разместил для планшета, дает нам небольшой намек на то, что мы можем ожидать.

На микросайте OnePlus Pad отмечено, что "коробки бывают всех форм и размеров". А на схеме рядом с заявлением изображен планшет. Теперь, если вы внимательнее посмотрите на изображение, вы заметите, что рамки выглядят почти как рамки. При более подробном обзоре вы увидите, что все границы симметричны.

OnePlus-Pad

﻿В общем, по имеющейся информации, на презентации покажут шесть новых устройств:
  • OnePlus 11 5G﻿
  • OnePlus Keyboard
  • OnePlus Buds Pro 2
  • OnePlus Pad
  • OnePlus 11R 5G
  • OnePlus TV 65 Q2 Pro

 

Источник: gizchina.com

OnePlus OnePlus Pad
Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 26.01.2023

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Дата запуска OnePlus Pad подтверждена!