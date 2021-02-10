Датчик температуры Pixel 8 Pro недоступен для разработчиков, неточный, совместимое ПО имеет коэффициенты для коррекции показаний – исследование

99

Датчик температуры Pixel 8 Pro неточен и имеет ограниченную функциональность

Датчик температуры стал эксклюзивом для более дорогого Pixel 8 Pro. Нетрудно представить несколько возможных способов его применения в программах. Однако Google заблокировал датчик, чтобы только надежные приложения могли получать данные из него, опасаясь ненадлежащего использования.



Температурный сенсор Pixel 8 Pro не одобрен американской FDA – скорее всего, из-за не точных показаний при контакте с кожей человека. Исследователь Мишал Рахман опубликовал в X Rwitter длинное сообщение на эту тему.



Чтобы работать с датчиком температуры, приложение должно получить разрешение com.google.sensor.permission.FAR_INFRARED_TEMPERATURE». К сожалению, это разрешение доступно только для предварительно установленных или подписанных программ Google.





Исследователь @mikagetsangry декомпилировал программу Thermomete r, пытаясь принудительно получить разрешение. К сожалению, после перекомпиляции программа не считывает показания термометра.





Дальнейшее исследование выявило, что для каждого типа объектов имеются предварительно установленные коэффициенты излучения. Например, ткани имеют уровень излучения 0,85f, тогда как для органических пищевых продуктов и напитков этот уровень является ближайшим к общепринятому значению коэффициента излучения кожи человека, которое составляет 0,98f. На основе этих параметров можно получить показатели температуры, близкие к точным.





Датчик температуры Pixel 8 Pro нельзя считать заменой подлинного термометра, о чем свидетельствуют ограничения разрешения от Google. Оригинальная публикация Рахмана содержит много деталей о взаимодействии с датчиком температуры в Pixel 8 Pro.

Источник: Wccftech