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Датчик температуры Pixel 8 Pro недоступен для разработчиков, неточный, совместимое ПО имеет коэффициенты для коррекции показаний – исследование

23.10.2023 99 0

Датчик температуры Pixel 8 Pro неточен и имеет ограниченную функциональность

Датчик температуры стал эксклюзивом для более дорогого Pixel 8 Pro. Нетрудно представить несколько возможных способов его применения в программах. Однако Google заблокировал датчик, чтобы только надежные приложения могли получать данные из него, опасаясь ненадлежащего использования.

Температурный сенсор Pixel 8 Pro не одобрен американской FDA – скорее всего, из-за не точных показаний при контакте с кожей человека. Исследователь Мишал Рахман опубликовал в X Rwitter длинное сообщение на эту тему.

Чтобы работать с датчиком температуры, приложение должно получить разрешение com.google.sensor.permission.FAR_INFRARED_TEMPERATURE». К сожалению, это разрешение доступно только для предварительно установленных или подписанных программ Google.

 

Pixel 8 Pro

Исследователь @mikagetsangry декомпилировал программу Thermomete r, пытаясь принудительно получить разрешение. К сожалению, после перекомпиляции программа не считывает показания термометра.

 

Pixel 8 Pro

Дальнейшее исследование выявило, что для каждого типа объектов имеются предварительно установленные коэффициенты излучения. Например, ткани имеют уровень излучения 0,85f, тогда как для органических пищевых продуктов и напитков этот уровень является ближайшим к общепринятому значению коэффициента излучения кожи человека, которое составляет 0,98f. На основе этих параметров можно получить показатели температуры, близкие к точным.

 

Pixel 8 Pro

Датчик температуры Pixel 8 Pro нельзя считать заменой подлинного термометра, о чем свидетельствуют ограничения разрешения от Google. Оригинальная публикация Рахмана содержит много деталей о взаимодействии с датчиком температуры в Pixel 8 Pro.

 

Источник: Wccftech

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 23.10.2023
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Датчик температуры Pixel 8 Pro недоступен для разработчиков, неточный, совместимое ПО имеет коэффициенты для коррекции показаний – исследование