Давление на Huawei начинает ослабевать. Дан зеленый свет на работу с Sony и OmniVision

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Sony и OmniVision получили добро на поставку датчиков изображения для Huawei

Вот уже больше года одной из главных тем остаются санкции США, и попытка Белого дома уничтожить Huawei. Со своей стороны, китайская компания пытается сопротивляться и уменьшить негативное влияние того удара, который чиновники США нанесли во втором раунде санкций, фактически запретив многим компаниям по всему миру работать с Huawei без одобрения со своей стороны.

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Но, не исключено, что давление начнет ослабевать. Министерство торговли США уже ранее выдало лицензии на право сотрудничества с Huawei таким компаниям как AMD, Intel, Samsung Display и TSMC. Пусть с рядом нюансов, но все же они получили добро на работу с китайской компанией. И список таких компаний будет расти. По данным издания Financial Times, американские чиновники могут пойти на уступки и целый ряд производителей получат право сотрудничать с Huawei.

Министерство торговли США намерено и дальше выдавать лицензии тем компаниям, чья продукция не будет использоваться в оборудовании Huawei для развертывания 5G-сетей. Так, сегодня пришло сообщение, что соответствующее одобрение уже получили компании OmniVision и Sony, которые теперь смогу поставлять датчики изображения для нужд Huawei Technology.

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Несмотря на получение лицензии, Sony с большой осторожностью оценивает перспективы дальнейшего сотрудничества с китайской компанией. Так может случиться, что китайцы попросту откажутся от покупки датчиков изображения из-за того, что они не смогут наладить выпуск смартфонов из-за невозможности закупать целый ряд комплектующих из-за санкций США. Многое будет зависеть получат ли другие ключевые компании-партнеры лицензии на право поставки компонентов, чтобы Huawei могла вернуться к нормальной работе.

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Источники: tudocelular, asia.nikkei